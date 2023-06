La plateforme de chauffeurs UBER tente de se développer sur le Bassin d'Arcachon

A la l'approche de la saison estivale la plateforme UBER cherche à développer son offre de chauffeurs VTC sur le Bassin d'Arcachon.

Selon la société américaine plus de 65.000 personnes se sont connectées sur son application l'année dernière entre Arcachon et le Cap Ferret. Et la demande triple pendant l'été. Parmi ces clients potentiels : 60 % de touristes français, 30 % d'étrangers et 10% de locaux.

Problème : les chauffeurs UBER ne sont pas si nombreux que cela sur le Bassin car le secteur est moins rentable que Bordeaux. Ils étaient environ une cinquantaine en juillet et en août dernier selon les chiffres de la plateforme. Cette année UBER va donc inciter financièrement ses chauffeurs à prendre des courses sur le Bassin.

"Ici le modèle UBER n'est pas adapté. Les courses sont trop courtes. Il n'y a pas assez de demandes. Les chauffeurs qui tenteront leur chance cet été ne gagneront pas d'argent" explique Victor un VTC ex- UBER croisé sur le parking de la gare d'Arcachon.

La plateforme a pris en compte ce problème répond la responsable du développement d'Uber France, Camille Vu : "on va mettre en place des bonus et une tarification saisonnière pour leur permette d'avoir une rémunération juste".