La plateforme de La Poste à Fondettes gère jusqu'à 15.000 colis par jour à l'approche de Noël

Dans l'entrepôt de 3.000 m², où la partie colis occupe les trois quarts de l'espace, le rythme est soutenu depuis un bon mois maintenant. Noël approche et les paquets défilent de 3h à minuit et demi, à la plateforme de distribution de La Poste de Fondettes.

Les colis arrivent par milliers depuis le centre de Mer, dans le Loir-et-Cher. "Jusqu'à 4.000 par camion", précise Emmanuel David, le directeur du site. Ici, ils sont triés puis livrés dans l'agglomération de Tours. "Les deux tiers de nos colis partent en distribution directe, principalement chez des particuliers, le tiers restant concerne ce qu'on appelle 'la dispersion', c'est-à-dire qu'ils sont dispatchés dans les autres centres du département, hormis le sud de l'Indre-et-Loire et Amboise. Grosso modo, 65% des colis de la Touraine passent par chez nous", poursuit le gérant.

Déménagement à Joué-lès-Tours en 2024 pour avoir plus grand

Actuellement, la plateforme fondettoise gère 15.000 colis par jour, contre 10.000 en période normale. "Le surplus d'activité commence mi-novembre et nous amène jusqu'à Noël", explique Emmanuel David. Pour y faire face, une trentaine d'intérimaires sont embauchés durant cette période. Le pic est prévu pour le mercredi 14 décembre. "Car en général, on récupère toutes les commandes faites en ligne lors du week-end qui est à deux semaines de Noël."

Devant une hausse de l'activité de 6 à 7% par an, la plateforme de Fondettes commence à devenir trop petite. "On est un peu serré", reconnait Mickaël Bouet, responsable de l'organisation du centre. D'où la nécessité de déménager à Joué-lès-Tours, en avril 2024, dans les locaux actuels de ViaPoste, une filiale du groupe. "Là-bas, on aura 8.000 m² de surface dédié au colis, c'est trois plus qu'aujourd'hui. Et on pourra récupérer tous les colis du sud du département." Coût de l'investissement : 5 millions d'euros.