Les discothèques peuvent rouvrir avec un protocole sanitaire strict depuis le 9 juillet. Mais dans les Landes, la majorité des boîtes de nuit restent fermées. À Mont-de-Marsan et à Dax, il n'est possible d'aller danser nulle part.

Après un an et demi de fermeture, les discothèques peuvent enfin rouvrir depuis le 9 juillet. Mais pour accéder aux boîtes de nuit, les mesures sanitaires sont strictes : il faut présenter un pass sanitaire avec un schéma vaccinal complet à l'entrée ou un test négatif de moins de 48 heures. Les établissements sont également soumis à une jauge de 75%. Dans les Landes, la majorité des boîtes de nuit ont décidé de rester fermées.

"On ne peut pas être rentable"

À Mont-de-Marsan et à Dax, on ne peut aller danser nulle part. Sur la côte aussi, la situation est compliquée. À Hossegor, la plupart des boîtes de nuit ne rouvrent pas, comme le Bakoua. "C'est impossible de rouvrir ! Avec la jauge imposée, on ne peut pas être rentable", regrette Benjamin Millian, son responsable.

D'après lui, la réalisation de tests est également trop compliquée. "C'est très utopique de croire que les clients font faire la démarche de se faire tester 48 heures avant. En vacances, les gens ne prévoient pas leur sortie en boîte de nuit à l'avance, ils se décident à la dernière minute", assure ce patron.

Les jeunes Montois déçus

Une annonce qui fait l'effet d'une douche froide à la plupart des jeunes landais. "Ça me manque de ne pas pouvoir danser la nuit ! À la base, je sortais beaucoup, maintenant, on ne peut plus vraiment s'amuser", déplore Nicolas, un Montois d'une vingtaine d'années. Même ressenti pour son ami Baptiste : "C'est dur de ne plus rencontrer de gens en boîte, d'avoir des relations, de se retrouver."

En attendant la réouverture des boîtes, les deux garçons vont faire la fête à la maison.

Une boîte de nuit dans les Landes a tout de même annoncé sa réouverture sur les réseaux sociaux : L'Ex Discothèque à Hagetmau.