La plus belle pelouse de Pro D2 et de Top 14 est biterroise

Après avoir été longtemps critiquée en raison de son état lamentable, la pelouse du stade Raoul-Barrière à Béziers est aujourd'hui la plus belle de France. La Ligue nationale de rugby vient de la classer en tête des gazons de Top 14 et Pro D2 réunis. Les jardiniers affichent une certaine fierté.

Les jardiniers du stade Raoul-Barrière ne cachent pas leur satisfaction à Béziers. Apres avoir été longtemps pointés du doigt en raison du mauvais état de l'ancienne pelouse, ils affichent aujourd'hui clairement le sourire. Le gazon du stade municipal est le plus beau de tous les clubs de Pro D2 et de Top 14 réunis. La Ligue nationale de rugby vient de lui attribuer la note de 18,87 sur 20 après une dizaine de journée du championnat.

Un million d'euros a été investi en 2019 par la ville et l'agglomération dans cette pelouse hybride : 95 % de gazon naturel, 5 % de fibre synthétique. Ce mélange permet de renforcer ce tapis vert, évitant les arrachages de motte sous les crampons des rugbymen.

La pelouse du stade Barrière est la seule du Top 5 de ce classement à être entretenue par une municipalité, les autres ayant fait le choix de sous-traiter à des prestataires. "Cette pelouse, bien plus résistante, demande aussi beaucoup plus d'attention" explique Eric Salines, le responsable du stade Raoul-Barrière

La LNR se base sur cinq critères pour attribuer cette note. D'abord l'homogénéité du terrain et la stabilité des appuis dans les zones d'affrontement, ensuite la qualité des appuis, l'aspect esthétique général et enfin, l'appréciation globale de l'aire de jeux et de ses abords.

L'équipe municipale de jardiniers de Béziers a été formée pendant une année à l'entretien de cette pelouse. L'attention apportée est bien plus importante. Marc Lores ne cache pas sa satisfaction. Voilà 30 ans qu'il travaille au stade de Béziers. Ce supporter assidu de l'ASBH n'avait jamais connu une pelouse en si bon état, même après un match.

La pelouse du Stade Barrière a longtemps été critiquée en 2018 pour son mauvais état. Le club de football de Béziers évoluait à cette époque en L2 et jouait aussi au stade à cette époque sur cette pelouse, victime d'une prolifération de champignons très agressifs, consécutive à un climat chaud. Une période douloureuse pour les jardiniers longtemps pointés du doigt, malgré leurs efforts. Aujourd'hui, la page est tournée. La nouvelle pelouse est bien plus résistante, mais demande encore plus d'attention.

