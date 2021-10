La plus belle photo météo du monde est cannoise

Quelque 8.900 clichés étaient en lice pour remporter le prix de la meilleure photo météo 2021 attribuée chaque année par la Royal Meteorological Society. Et c'est une photo prise à Cannes lors d'un orage sur la mer en 2020 qui a été primée. On la doit à Serge Zaka, 30 ans, passionné par les orages depuis sont adolescence qui cette nuit là a pris sur le vif cet éclair mystique sorti d'un nuage improbable.

La lumière est magique est à séduit le public qui lui donc décerné le prix de "la plus belle photo météo du monde" et troisième plus belle d'après les juges du concours "Weather Photographer of the Year 2021".