La plus belle pizza de France sera-t-elle gardoise ?

Pierre Schmit, Rémy Gougal et Christian Vezzoso devant le four de la pizzeria "La Toscane", à Codognan

D'habitude, les revues professionnelles, Rémy Goudal (il tient la pizzeria "La Toscane" à Codognan - Gard) les met de côté pour les lire à tête reposée, mais là : "J'ouvert la revue, j'ai vu septième concours de la plus belle pizza... on est en confinement... _c'est parti comme ça, sur un petit coup de tête_. J'ai appelé Pierre, et Christian et j'ai dit : "si on le faisait"." C'est très simple de participer à un concours, juste un coup de fil et vous êtes embarqué dans l'histoire. Et tout aussi simple de voter pour ce concours. Pour les participants, c'est après que ça se complique.

Rémy Goudal, le patron de la pizzeria "La Toscane", à Codognan - Gard

Pierre, c'est Pierre Schmit, l'homme est propriétaire d'une boîte de nuit, il est donc réduit au chômage depuis le 14 mars 2020 au soir, depuis plus d'un an. Et après quelques mois de galère, il s'est reconverti en pizzaïolo. C'est son ami Rémy Goudal qui l'a formé. Depuis il a ouvert un espace de vente à emporter à Rochefort du Gard, et "ça marche bien", dit-il. "La boîte de nuit, je vais pas faire ça jusqu'à 60/70 ans. Je n'avais aucune piste de reconversion. Là, je sais que quand je fermerai la discothèque, pizzaïolo, ce sera mon métier d'après." Pour ce concours, il présente une pizza vegan.

Pierre Schmit, tout nouveau pizzaïolo à Rochefort du Gard. Il participe à ce concours de la plus belle photo de pizza

Quant au dernier, Christian, il travaille à Codognan avec Rémy Goudal. Les deux hommes ont présenté chacun leur pizza, elles sont donc différentes visuellement mais toutes deux à base de coquilles Saint Jacques. Et pour Christian Vezzoso, une pizza de concours photo n'a pas grand chose à voir avec une pizza servie au quotidien dans le restaurant : "Les ingrédients sont choisis bien à l'avance et le montage se fait en deux/trois heures... c'est vraiment minutieux, c'est presque à la pince à épiler. Pour un concours photo il faut que chaque élément soit à la place idéale. C'est pas une pizza qu'on sert au restaurant." Sauf que, sauf que ça pourrait changer. Rémy Goudal réfléchit à mettre en place des soirées spéciales dans son restaurant de Codognan, une fois par trimestre, avec justement ces pizzas de concours à la carte.

Reportage à la pizzeria "La Toscane" de Codognan avec Rémy Goudal et Christian Vezzoso