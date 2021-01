Pas moins de 2.700 donneurs sont attendus entre mercredi et samedi dans les salons du Capitole, à Toulouse. Depuis 23 ans, ce rendez-vous est devenu à Toulouse la plus grande collecte de sang de France.

La plus grande collecte de sang de France à Toulouse jusqu'à samedi

Avec la crise sanitaire, de nombreuses collectes de sang organisées par l'EFS (établissement français du sang) ont été annulées. Et l’activité hospitalière, très soutenue, nécessite 1.000 dons par jour en Occitanie pour répondre aux besoins des patients. La grande collecte a lieu ce mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 janvier de 11h30 à 19h, ainsi que ce samedi 23 janvier de 10h à 19h dans les salons du Capitole, à Toulouse.

Collecte en période Covid : les conseils pratiques

Toutes les mesures de précaution sont mises en oeuvre sur la collecte pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciation et d’hygiène renforcées. L'accueil se fait comme d'habitude dans un des chapiteaux rue Alsace-Lorraine ou place du Capitole pour remplir le questionnaire, être fourni d'un masque et se laver les mains.

Les horaires ont été élargis par rapport aux années précédentes. La collecte se poursuivra après le couvre-feu de 18h, il suffit pour cela de se munir d'une attestation de déplacement en cochant la case "assistance à personnes vulnérables".

Vous pouvez donner si vous avez été récemment vacciné contre le Covid-19, il n'y a pas de contre-indication. En revanche, si :

j'ai été déclaré cas-contact par la CPAM : je dois patienter 14 jours après mon dernier contact avant de donner mon sang

par la CPAM : je dois patienter 14 jours après mon dernier contact avant de donner mon sang j'ai eu les symptômes du Covid-19 : je dois patienter 28 jours après la disparition des symptômes

: je dois patienter 28 jours après la disparition des symptômes j'ai été testé positif au Covid-19 (PCR ou antigénique), je dois patienter 14 jours après le prélèvement

Les besoins ont cru de 40% en 15 ans en Occitanie

Cet événement, baptisé "Mon sang pour les autres" est depuis 1998 la plus grande collecte de sang de France. L'Ariégeoise Perrine Laffont, championne olympique de ski de bosses, et le nageur Fabien Gilot, sont les marraine et parrain de cette 24ème édition. Le champion sera présent ce mercredi à 14h.

En Occitanie, les besoins des malades en produits sanguins labiles ont augmenté de près de 40% au cours des quinze dernières années. L’objectif régional pour cette année 2021 est de réaliser près de 240.000 prélèvements de sang total soit 950 dons chaque jour.