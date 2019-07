La plus grande famille de Creuse se réunit à Saint-Yrieix-les-Bois !

La famille Cottaz s'est réunie ce dimanche au bord de l'étang des PTT à Saint-Yrieix-les-Bois. Ils pensent être la plus grande famille de Creuse. Et ils ont des arguments.

Le livre d'or en atteste : 192 personnes se sont réunies ce dimanche 7 juillet à Saint-Yrieix-les-Bois, au bord de l'étang dit "des PTT". Ils sont tous cousins et descendent, conjoints mis à part, de Joseph et Caroline Cottaz, mariés en 1923.

Et tout ce beau monde ne représente qu'une partie des Cottaz, puisque si l'on prend l'arbre généalogique de la famille - affiché à cette cousinade géante - on compte plus de 220 descendants à ce couple prolifique. Il faut dire que Joseph et Caroline, aujourd'hui décédés, avaient bien lancé la machine puisqu'ils ont eu eux-mêmes 18 enfants.

Une partie des enfants de Joseph et Caroline Cottaz © Radio France - Benjamin Billot

C'est la première fois que cette famille se réunissait de cette manière. Certains ont même découvert à cette occasion qu'ils étaient cousins. La plupart des Cottaz vivent toujours en Creuse, même si certains sont partis à Limoges ou à Paris.

Le doyen, Tonton Roger, a 95 ans. Le plus petit a à peine deux mois.

L'impressionnant arbre généalogique des Cottaz © Radio France - Benjamin Billot

