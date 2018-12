La plus grande patinoire en intérieure du monde est de retour au Grand Palais à Paris

Depuis ce dimanche et jusqu'au 9 janvier, la plus grande patinoire "indoor" (en intérieure) du monde est de retour pour sa quatrième édition au Grand Palais à Paris. Lancée en 2012 et mise en place tous les deux ans depuis, la patinoire attire environ 200 000 personnes à chaque fois.

Paris, France

2 700 mètres carré de glace attendent les amateurs de patins sous la nef du Grand Palais. Depuis ce dimanche et jusqu'au 9 janvier, la plus grande patinoire "indoor" (en intérieure) du monde est de retour au Grand Palais à Paris. Pour y accéder, il faudra débourser 12 euros pour les enfants toute la journée, 17 euros pour les adultes le matin, 20 euros l'après-midi et 29 euros le soir. A partir de 20 heures et jusqu'à 2 heures du matin, des jeux de lumières et de la musique avec DJ sont en effet prévus.

Lancée en 2012 par Olivier Maurey, la patinoire géante revient depuis tous les deux ans. Elle attire à chaque édition environ 200 000 personnes. Pour cette quatrième édition, un ours blanc haut de neuf mètres a été installé au milieu de la patinoire. Une oeuvre signée Richard Orlinski.

Les patineurs glissent autour de la sculpture de Richard Orlinski, un ours blanc géant haut de 9 mètres. © Radio France - Kathleen Comte

Un coin patinoire pour les enfants a été aménagé. Des adultes en situation de handicap peuvent également être poussés sur des traîneaux tout autour de la patinoire. Il est également possible de se restaurer sur place.

Olivier Maurey, président de Ludéric, l'entreprise qui organise cette patinoire, nous explique d'où lui est venue cette idée de mettre en place une patinoire géante dans le Grand Palais. Copier