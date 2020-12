La plus grande pharmacie d'Europe ouvre à Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var

3.500 m² : la plus grande pharmacie d'Europe a ouvert ce lundi 7 décembre dans le centre commercial Cap 3000 à Saint Laurent du Var dans les Alpes-Maritimes. Avec une entrée et une sortie uniques, dix univers sont répartis dans cette parapharmacie hors-normes.

Première matinée d'ouverture pour la parapharmacie Cap 3000 du lundi 7 décembre 2020 et déjà plus de 1.000 personnes dans l'officine. Les clients ne savent pas où donner de la tête. Des dizaines de rayons entreposent des huiles essentielles, des compléments alimentaires ou encore des brosses à dent. L'officine est immense, 3.500 m² au total, 2.500 m² de surface de vente.

Pour conseiller les clients et les patients, il y a du monde : 46 experts, 20 pharmaciens, 5 naturopathes et 1 herbaliste. Ce lundi 7 décembre, il y a même eu du renfort. Les clients ont afflué et beaucoup ont besoin de conseils, comme Audrey et Dominique. Devant les compléments alimentaires, elles sont un peu perdues. Audrey remarque l'huile de requin, "je connaissais l'huile de foie de morue mais pas l'huile de requin".

Le mastodonte propose aussi des ateliers cosmétiques et des experts répondent aux besoins des clients en fonction de leur train de vie. Après avoir passé l'univers bien-être, hygiène et bébé, au fond du magasin la vrai pharmacie se présente : 24 comptoirs à ordonnances sont mis à la disposition des patients.

Derrière et en coulisse, un robot est chargé de ranger tous les médicaments et de les envoyer directement aux comptoirs des ordonnances. Plus de 90.000 boîtes sont placées devant le bras articulé du robot.

30.000 références permettent de répondre aux besoins des patients.