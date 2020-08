La plus grande vigilance recommandée dans le Gard pour prévenir les incendies

Déjà 92 hectares de végétation et de forêt détruits par des incendies dans le Gard depuis le début de l'été. C'est plus que la moyenne enregistrée pour tout un été sur la période 2008-2018, 95% de ces incendies sont d'origine humaine.

L'été est loin d'être terminé et pourtant, dans le Gard, 92 hectares de végétation et de forêt sont déjà partis en fumée. C'est plus que la moyenne enregistrée pour tout un été sur la période 2008-2018. 2019 ayant été une année historiquement dramatique avec 1.000 hectares brûlés et un mort, le pilote de Tracker, Frank Chesneau décédé dans le crash de son appareil dans l'incendie de Générac, le 2 août 2019.

L'occasion de rappeler que 95% de ces feux sont d'origine humaine. "Chacun est responsable et a un rôle à jouer dans la prévention "rappelle Cyril Engrand, chef du service environnement et forêt à la DDTM (Direction des territoires et de la mer) du Gard. En été, la moindre étincelle peut en effet provoquer un incendie. "On se retourne et le feu est déjà parti. Tout seul, on ne peut pas l'arrêter et peut-être que les pompiers ne pourront pas l'arrêter non plus."

L'utilisation de certains outils désormais réglementée

Parmi les premières causes d'incendie : la cigarette jetée par terre. Pas question non plus de faire un barbecue en pleine nature, d'utiliser des pétards ou des feux d'artifice ou de faire des travaux avec des outils qui provoquent des étincelles, comme une disqueuse ou une meuleuse.

Pour prévenir les incendies, le préfet du Gard a pris un arrêté cette année pour limiter l'utilisation de certains outils et engins agricoles en fonction de la vigilance publiée chaque jour sur le site de la préfecture. "En vigilance rouge, l'utilisation de ces matériels, sauf dérogation est interdite toute la journée. En vigilance orange, les travaux sont interdits après 13h. Avant, on peut utiliser ces matériels mais avec d'énormes précautions et du matériel d'extinction à proximité."

Une carte de vigilance comme pour les inondations

Pour que tous les Gardois soient informés des risques incendie, les services de l'Etat publient donc depuis le 15 juin une carte de vigilance mise à jour quotidiennement. Elle peut être soit blanche, soit jaune, soit orange, soit rouge. "La connaissance du risque, c'est important souligne Cyril Engrand, car chacun dans son activité quotidienne peut être amené à faire des choix."

Ce lundi, trois zones sont en rouge : le Gard Rhodanien, les Costières et la Petite Camargue. Une situation qui devrait évoluer puisqu'on prévoit de fortes températures et pas de pluie pour les quinze prochains jours.

Quelques gestes simples pour prévenir les feux de forêt - Minsitère de la Transition écologique