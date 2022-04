IMAGES - La plus haute tour de Vendée fait peau neuve

C'est tout simplement la plus haute tour de Vendée ! Haut de 56 mètres, l'immeuble du Grand Pavois quartier de la Garenne à La Roche-sur-Yon -construit il y a presque un demi-siècle en 1973- est en pleine rénovation. Les travaux étaient très attendus par les habitants de ce HLM symbole des Trente Glorieuses. "Il s'agit de remettre en peinture tout le bâtiment -détaille Aurélie Boutry, responsable du syndic de copropriétés Immo de France- traitement des maçonneries abîmées, réfection des l'étanchéité des balcons et isolation des menuiseries autour des fenêtres des balcons". Et "cela aura forcément un impact sur la consommation d'énergie" confirme Valentin Averty, maître d'oeuvre sur le chantier.

La nacelle déplace les ouvriers le long de la façade et des balcons © Radio France - Yves-René Tapon

C'est le plus gros chantier que j'ai jamais eu à suivre. Aurélie Boutry Immo de France

La tour compte 18 étages et 128 appartements. Evelyne, retraitée qui y habite depuis 1974, ne quitterait pour rien au monde son logement : "Je travaillais tout près à la Sécurité Sociale, je me plaisais bien, il y avait tous les commerces, je n'ai aucune envie de déménager !" Michèle qui y loge depuis 11 ans, s'y sent également bien: "Quand je l'ai découvert, il y avait une telle luminosité je me suis dit c'est là que je veux habiter (...) On m'avait dit pourtant n'habite pas ce quartier, mauvaise réputation, mais pas du tout (...) On ne connaît forcément les noms mais on se connaît tous de vue et il y a toujours un petit mot gentil échangé. Il y a de l'entraide, on sait qu'on n'est jamais seul".

Michèle sur son balcon au Grand Pavois © Radio France - Yves-René Tapon

Les travaux gérés par Immo de France Ouest d'un coût total d'1 million d'euros -à partager entre tous les propriétaires- doivent être achevés cet été.

La façade du Grand Pavois va changer de couleur © Radio France - Yves-René Tapon

Ecoutez ici le reportage Copier

Entretien croisé entre Aurélie Boutry, responsable du syndic et Michèle, habitante de l'immeuble depuis 11 ans Copier