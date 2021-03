EDF a présenté ce vendredi 26 mars 2021 son projet de parc photovoltaïque sur l’aéroport de Deauville-Normandie. La centrale solaire s'étendra sur 45 hectares et produira plus de 60 mégawatts soit l'équivalent de la consommation de 29.000 personnes. La mise en service est prévue pour 2023.

La plus importante centrale photovoltaïque de Normandie implantée sur l'aéroport de Deauville

Photomontage non contractuel du projet de centrale solaire sur l’aéroport de Deauville-Normandie

L'aéroport de Deauville-Normandie, situé à Saint-Gatien-des-Bois, va accueillir sur son emprise une centrale solaire. Elle s'étendra sur 45 hectares, de part et d'autre de la piste, produisant plus de 60 mégawatts soit la consommation annuelle de 29.000 personnes. Le parc photovoltaïque représentera un tiers de la capacité de production solaire régionale. "C'est un projet important, assure Bruno Bensasson le président d'EDF Renouvelables, quand on sait que chaque année la France installe 1.000 mégawatts."

Des panneaux solaires compatibles avec l'aviation

L'une des contraintes, et pas des moindres, de ce projet est qu'il ne faut pas que les pilotes soient éblouis par la centrale solaire. Une technologie spécifique sera utilisée : des panneaux de verres non réverbérant seront installés. Certains jouxterons des habitations située le long de l'aéroport. Ces dernières parcelles seront entourées de haies dont l'entretien sera confié à une entreprise locale.

EDF assure aussi qu'environ 5 emplois de maintenance de la centrale photovoltaïque seront créés. C'est surtout le chantier de construction du parc solaire qui devrait profiter aux entreprises normandes. Une période d'études et de délivrance du permis de construire va s'ouvrir. Les travaux débuteront en 2023 et s'achèveront la même année avant la mise en service de la centrale.