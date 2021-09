La PMA pour toutes les femmes est désormais autorisée en France

"Le décret d'application de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes est une très bonne nouvelle, très attendue", s'est félicité Olivier Véran, ministre de la Santé, ce mercredi sur France Inter. Le document est paru au Journal officiel ce matin.

Le Parlement avait en effet voté fin juin, entre autre mesures comprises dans une grande loi bioéthique, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales.

On a passé pour la première fois avec dignité la porte d'un hôpital français - Un couple de femmes à Olivier Véran

"Avec Elisabeth Moreno, ma collègue ministre à l'Egalité femmes-hommes, nous avons rencontré des couples de femmes qui ont initié ce parcours", ajoute Olivier Véran. "Je me souviendrai toute ma vie de ce couple de femmes qui m'a dit : 'Jusqu'ici on ne nous parlait pas français parce qu'on allait aux Pays-Bas, hier on a passé pour la première fois avec dignité la porte d'un hôpital français et les choses ont changé pour nous."

Le décret d'application précise que "le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire". Les hommes peuvent donner leur sperme jusqu'à 60 ans.

La conservation des gamètes, autre mesure phare qui entre en vigueur

Outre l'entrée en vigueur de cette disposition, un autre décret est paru mercredi au Journal officiel sur les conditions pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes.

Le décret précise aussi les conditions d'âge pour l'autoconservation "de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation". Dans ce cadre, le prélèvement d'ovocyte chez les femmes se fait entre 29 et 37 ans. Pour les hommes, le prélèvement du sperme est possible entre 29 et 45 ans. La possibilité de conserver ses gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) pour mener à bien une grossesse future était jusqu'ici très encadrée et autorisée pour des raisons médicales (cancers, endométriose...).