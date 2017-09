La PMA pour toutes les femmes, "une question de justice" pour une maman homosexuelle de Limoges

L'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires est une très bonne chose, commentait à 8h15 sur France Bleu Limousin la responsable d'une association de parents gays et lesbiens. A la fois pour des questions d'égalité, mais aussi de sécurité sanitaire.

Le gouvernement souhaite rendre la procréation médicalement assistée (PMA) accessible aux couples de femmes et aux femmes célibataires dès l'an prochain. Une annonce qui fait réagir et qui réjouit l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Jérome Edant recevait ce lundi matin la responsable de l'antenne limousine, Emilie Morales.

Cette annonce, c'est une grande avancée ?

Oui, je trouve ça très positif. Bien sûr, on veut toujours qua ça aille plus vite. Maintenant, il va falloir voir comment ce sera encadré. Mais c'est bien, pour une question de justice et d'égalité d'une part, et pour encadrer les pratiques parce que des femmes se mettent en danger pour avoir des enfants.

Par quelles pratiques ?

Actuellement, vous avez des femmes qui ont les moyens et vont à l'étranger faire une PMA. Et d'autres qui n'ont pas les moyens et passent des petites annonces pour trouver un donneur de sperme. Or, il n'y a pas de dépistage, sur le SIDA par exemple, et cette pratique de l'insémination "artisanale" est illégale.

Pour vous, qui avez trois enfants, comment ça s'est passé ?

Nous sommes parties à l'étranger. C'est vrai que c'est complexe. Tout le monde n'a pas les moyens et le temps pour faire ça. Evidemment, dans les pays où nous allons (Belgique et Danemark), c'est complètement encadré, ils sont très en avance là-dessus.

Quel est le regard du monde médical ?

Nous on n'a jamais eu de remarques particulières. J'ai pu être avec ma compagne quand elle a accouché. Bien sûr, on a eu les questions sur le donneur : est-il connu, anonyme ou semi-anonyme ? Dans ce dernier cas, l'enfant peut le connaitre à sa majorité. Mais dans l'ensemble, je pense que le corps médical est prêt.

L'identité du père, justement, ce sont des questions qu'on se pose, en avance, à la place de l'enfant ?

Oui, ce sont des questions auxquelles il faut penser. Il faut faire un choix en amont et être capable de l'expliquer à son enfant.