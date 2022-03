La Poche Trouée recherche en urgence un local pour aider les plus démunis près de Salaise-sur-Sannes

Elle vient en aide à des SDF et des personnes en difficultés, avec des colis alimentaires, des dons de vêtements et de meubles ou encore les démarches administratives. Aujourd'hui, c'est elle qui appelle à l'aide : l'association La Poche Trouée cherche en urgence un local à Salaise-sur-Sanne en Isère, ou aux alentours, pour continuer de soutenir les 100 personnes démunies qu'elle accompagne.

À la fin du mois de mars, l'association doit quitter la maison où elle est installée. Il faut un local d'une cinquantaine de mètres carrés avec l'électricité pour pouvoir entreposer plusieurs frigos et congélateurs pour 250€ par mois maximum. Si elle ne le trouve pas, elle risque de ne pas pouvoir poursuivre son action.

Sans local, l'association risque de disparaître

Guy est retraité et touche 700€ par mois. "Quand on a payé le loyer et les charges, il ne reste plus rien." Tous les quinze jours, il vient chercher un colis alimentaire auprès de La Poche Trouée pour un euro. "S'ils disparaissent, c'est une catastrophe pour nous. Pour la nourriture déjà, et puis c'est convivial." Comme lui, Christophe est inquiet car il ne sait pas vers qui il se tournerait. "J'avais été au Secours Populaire, mais comme j'y étais pas mal d'années ... après il faut laisser la place aux autres. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin."

Tout ce qu'elle fait pour nous ... et nous on n'arrive pas à trouver un local pour elle.

Bénévoles et bénéficiaires se mobilisent pour trouver un local pour La Poche Trouée. Solange et Catherine regardent, "toujours un œil à droite à gauche pour voir s'il y a quelque chose pour aider Céline." Mais les locaux sont trop petits, sans électricité ou hors de prix. "tout ce qu'elle fait pour nous ... et nous on n'arrive pas à trouver un local pour elle."

Des collectivités pas assez impliquées selon La Poche Trouée

Céline Goncalves, c'est la présidente de l'association, elle n'imagine pas lâcher ses bénéficiaires. "On ne peut pas laisser les familles sans aide alimentaire donc pour nous, c'est vraiment un casse-tête et ça devient urgent." Elle a contacté sept mairies, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.

Sans solution pour l'instant, la colère commence à monter derrière le sourire de la présidente. "Ce que je déplore, c'est que les mairies ne s'impliquent pas plus et ne se sentent pas concernées par ces problèmes" assène-t-elle, d'autant que l'association travaille avec les CCAS, Pôle Emploi et des assistances sociales. "Il y a un blocage, dès qu'on demande un local, il faudrait aller voir chez le voisin."

Forcément, le local où ont lieu les distributions fait venir les bénéficiaires et selon Céline Goncalves, "ça fait peur" à certains élus. "Peut-être que les élus pensent qu'ils vont tous arriver sur leur commune et demander peut-être des logements plus près de l'association." Malgré cette analyse, la président de l'association ne comprend pas ce blocage car "des locaux libres, il y en a."

Elle a aussi sollicité des particuliers, des agences immobilières et entend bien se battre pour ne pas abandonner les personnes plongées dans la précarité. Une pétition est en ligne pour soutenir la recherche de l'association et sera adressée aux élus.