Polémique autour de la fête du chien de Barjols

Barjols, France

Des centaines de messages haineux sur les réseaux sociaux, des injures au standard de la mairie et même des menaces de mort sur le portable de l'organisateur ! La fête du chien, prévue ce dimanche 4 août sur l'ancien stade de Barjols, au nord de Brignoles, déchaîne les passions. Organisée depuis 27 ans par l’association "Salon de chasse", cette manifestation propose notamment des des démonstrations de chasse à courre et de chasse à la glu. Les défenseurs des animaux dénoncent ce programme.

Plaintes pour injures, outrages et menaces de mort

La polémique a commencé quand Brigitte Bardot a publié une lettre envoyée au maire de Barjols. Pour la Tropézienne, cette manifestation est "un hymne aux chasses les plus arriérées et cruelles". Elle parle de pratiques "barbares" qui "réduisent" le meilleur ami de l'homme à un outil de chasse". Depuis cette publication, un déferlement de haine s’abat sur le village.

Le maire et l'organisateur ont porté plainte pour injures, outrages et menaces de mort. "On nous traite de "nazis", on nous dit qu'on est des bourreaux assoiffés de sang. Cela dépasse l'entendement. C'est une fête traditionnelle qui existe depuis 27 ans, les animaux sont bien traités. Il y a chaque année 2000 visiteurs. Je ne comprends pas."

Rassemblement des défenseurs des animaux... et des agriculteurs ce dimanche à Barjols

Malgré la polémique, organisateur et mairie ont décidé de maintenir la fête du chien ce dimanche. Les défenseurs des animaux doivent se rassembler ce jour-là à partir de 10 heures sur l'ancien stade de Barjols, où a lieu la manifestation. Ils devraient croiser les agriculteurs : la FDSEA du Var appelle aussi au rassemblement même lieu, même heure "pour soutenir la ruralité varoise et les traditions". De son côté, le maire de Barjols lance un appel au calme.