La polémique enfle à Nice autour d'une enseigne baptisée "finance islamique"

Une agence spécialisée en finance et assurance islamique doit prochainement ouvrir ses portes à Nice dans le quartier du port. Or, au nom de la "défense de l'ordre public" la mairie de Nice lui interdit de garder la terminologie de son enseigne. La société a saisi le tribunal administratif.

La polémique enfle à Nice autour de l'installation d'une agence du réseau Noorassur, agence spécialisée en finance et assurance islamique qui doit ouvrir prochainement au 8 boulevard Carnot, dans le quartier du port. La ville de Nice refuse l'intitulé de cette enseigne « Finance Islamique » qui pourrait conduire selon elle "à des troubles à l’ordre public, mettant en danger tant le personnel que les clients de l’établissement, notamment en raison de l’attentat du 14 juillet 2016 qui a touché la Ville de Nice." Voilà ce que la mairie a écrit dans un courrier à la sociétédaté du 12 mai 2017. La société n'entend pas en rester là et a déposé un référé suspension et un recours au fond devant le tribunal administratif de Nice. L'avocat de Noorassur, Me Patrice Spinosi, dénonce une "atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie".

La finance islamique, légale et encouragée en France depuis 2008

La finance islamique, qui se développe en Europe depuis les années 70, surtout à Londres, est légale en France. Des agences proposent des assurances, des produits financiers conformes aux principes de l'islam : pas de spéculation, pas d'investissements dans des secteurs considérés comme impurs comme le tabac, l'alcool ou l'armement par exemple. Le réseau Noorassur compte six agences en France. Ce qui pose problème ici "ce n'est pas la nature de l'activité" , explique la mairie de Nice, mais vraiment la terminologie de l'enseigne. "La terminologie de cette enseigne Finance islamique, c'est-à-dire respectant les principes de la charia, représente clairement une marque de communautarisme**, que la Ville de Nice refuse" (...)"**

Il n'existe pas de finance chrétienne ou de finance judaïque, cette enseigne cible une partie spécifique de la population.

Dans le quartier du port l'enseigne est mal accueillie

Une pétition est même en cours de rédaction par le comité de quartier. Les commerçants et les riverains s'opposent cette démarche ostentatoire. "Dans le contexte actuel, c'est malvenu. On a peur du côté provocateur de cette enseigne".

Dans le quartier du port, l'enseigne fait clairement débat Copier

Patrice Spinosi, avocat de l'agence Noorassur, affirme que la lettre de la mairie de Nice relève de "raisonnements dangereux laissant entendre que la finance islamique serait liée à l'islamisme radical, voire au terrorisme". La justification de "trouble à l'ordre public" par la mairie ne tient pas selon l'avocat qui était intervenu au nom de la ligue des Droits de l'Homme dans les recours contre les arrêtés anti-burkinis l'été dernier.