VIDÉO - La polémique enfle sur les réseaux sociaux après le concert du DJ The Avener à Nice

Dans ce contexte de crise de la Covid-19, le concert du DJ Niçois The Avener ce samedi soir à Nice, suscite de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Un concert gratuit depuis la tour Bellanda et surtout devant une foule immense sur la promenade des Anglais.

Des internautes dénoncent le manque de distance physique, " du n'importe quoi", "je crois que je vais m'enfermer pour pas croiser quiconque de ces milliers de gens venus voir The Avener", "irresponsable", "vous crachez au visage des soignants", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

"J'étais sur la Prom ce soir. J'ai vu la vague de gens arriver pour The Avener, j'ai vite fait demi-tour et suis rentré chez moi. A voir les images c'était le plus grand n'importe quoi possible. Comment cela a pu être autorisé?" écrit Cédric, un Niçois sur Twitter.

Le candidat socialiste aux municipales, Patrick Allemand parle de "faute". Il considère que la ville de Nice, organisatrice du concert aura "des comptes à rendre" en cas de recrudescence des contaminations dans les jours à venir.

La ville de Nice réagit ce dimanche matin : "Nous avons respecté la limite des 5 000 personnes fixée par la préfecture, via un comptage, dans un espace délimité où, en temps normal, nous mettons 36 000 personnes". La mairie ajoute pour sa défense que les images sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux faussent la perception que l'on peut avoir de l'événement. "On a l'impression sur les images mais sur place les gens ne sont pas si serrés. Des panneaux et des messages audio rappelaient les gestes barrières à respecter".