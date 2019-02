La police allemande gère ses manifestants avec plus de dialogue et moins de violences qu'en France

Alors que les méthodes de la police française sont très décriées pour gérer les manifestations des gilets jaunes, le voisin allemand a érigé le dialogue et la désescalade en priorités. Résultat : moins de violences et de blessés, et des policiers populaires.

Fribourg-en-Brisgau

Le Parlement européen a appelé la France à revoir sa politique de maintien de l’ordre, après les nombreuses violences qui émaillent les manifestations de gilets jaunes depuis des mois. De l'autre côté du Rhin, la police allemande n'utilise pas du tout les mêmes méthodes. Depuis plus de 30 ans, elle privilégie la négociation et l'usage de la force en dernier recours.

Quand il voit les affrontements violents entre policiers et gilets jaunes français, Harry Hochuli, le directeur de la police de Fribourg a l'impression de replonger plus de 30 ans en arrière : "Je vois des parallèles entre les actions des gilets jaunes et les manifestations des anti-nucléaires dans les années 80 en Allemagne. Il y avait à ce moment-là aussi des confrontations très violentes entre la police et les manifestants".

Un virage dans les années 1980

Tout change en 1985 avec une décision de la cour constitutionnelle fédérale (la décision Brokdorf). Elle établit une série de lignes directrices pour encadrer les manifestations. Les policiers communiquent beaucoup en amont avec les organisateurs. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence. Des équipes anti-conflit peuvent notamment intervenir en cas de tensions. "L'équipe anti-conflit est une force d'intervention spéciale, explique le commissaire de Fribourg Julian Muller. On reconnaît ces policiers à leurs gilets jaunes avec l'inscription équipe anti-conflit, ils ne sont pas armés. Ils essaient de prendre contact avec les manifestants, d'établir le dialogue et de désamorcer d'éventuels conflits".

Pas de grenade, ni de flash-ball

En dernier recours, la force est utilisée envers les seuls perturbateurs, souvent minoritaires (Fribourg est notamment l'une des trois principales villes allemandes avec Berlin et Hambourg, où sont localisés des black blocks, des activistes issus des mouvances libertaires). Mais les policiers de Bade-Wurtemberg n'utilisent ni lanceurs de balles de défense, ni grenades de désencerclement, ni gaz lacrymogènes. "A Fribourg même, nous n'avons plus employé de canons à eau depuis des décennies, raconte Harry Hochuli. On n'en a pas besoin, car on essaie d'abord d'utiliser la force physique en poussant ou en tirant les manifestants. Dans de rares cas, on emploie la matraque pour repousser et non frapper. Et si ça na va pas autrement, on utilise du spray au poivre".

Et puis l'utilisation de la vidéo est très dissuasive. La police de Fribourg a beaucoup d'équipes avec des caméras qui filment les manifestations. La probabilité de détecter et d'arrêter les fauteurs de troubles est donc très forte.

Résultat : il y a très peu d'incidents et de blessés dans les manifs. La police allemande est même l'institution dans laquelle les Allemands ont le plus confiance.