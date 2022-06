La police azuréenne à l'initiative d'un groupe inédit qui lutte contre les violences intrafamiliales

Ne plus supporter l'insupportable. Ne plus tolérer qu'une maison devienne une prison. La police azuréenne se mobilise contre les violences intrafamiliales. A Saint-Laurent-du-Var, la police est à l'initiative d'un groupe inédit. Il regroupe des dizaines d'associations mais aussi des représentants des services sociaux. L'idée est de se regrouper, créer un réseau pour améliorer la prise en charge des victimes.

Les coups et blessures (dans le cadre de ces violences au sein des familles concernent enfants et femmes ) en France ont fortement progressé depuis 5 ans (57 000 de plus en 5 ans) et il reste beaucoup de chemin à parcourir. En 2019, 82 % des victimes de violences conjugales déclaraient ne pas avoir porté plainte selon le Ministère de l'Intérieur.

Audrey Basquin est commissaire de police, cheffe de la sécurité publique de Cagnes-Sur-Mer et Saint-Laurent-Du-Var.

Plus de coordination et de sens

Audrey Basquin nous parle de ce dispositif : _"On se rend compte que l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs participent à la lutte contre les violences intrafamiliales depuis plusieurs années. Les formations sont de plus en plus performantes. On sensibilise aussi de plus en plus. Mais là, le but, c'était vraiment de donner de la coordination et du sens pour être encore plus efficace." _

Très difficile de pousser la porte du commissariat

Le but est d'aider la victime à prendre la parole : "C'est très difficile déjà de pousser la porte d'un commissariat pour venir se signaler. Des études montrent que certaines victimes font sept aller-retour avant de venir dans un commissariat de police. C'est extrêmement important d'apporter une écoute bienveillante et un accueil bienveillant. La victime est placée dans une zone, dans une sorte d'emprise psychologique. Les violences intrafamiliales, c'est forcément un auteur qui s'exprime par une forme de domination."

Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, les enfants et les hommes aussi

Audrey Basquin nous explique le processus lors de l'appel d'une victime : "L'appel déclenche immédiatement un équipage police secours. L'auteur est interpellé. Les femmes, les enfants, les hommes aussi peuvent être victimes de violences. Dans l'imaginaire collectif, on pense souvent et d'abord aux victimes de violences conjugales féminines parce qu'elles sont plus représentées. Mais il y a des hommes victimes."

Le réflexe, c'est le 17, même si au final ce n'est pas justifié en tant que voisin il faut appeler

Si les plaintes se multiplient au commissariat, c'est peut-être aussi que la parole commence à se libérer : "Je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement. Les témoins aussi nous signalent plus les faits, les voisins qui entendent des disputes violentes. On intervient effectivement sur plus de signalements, donc il y a une prise de conscience. Si en tant que voisin vous entendez des cris, il faut appeler le 17. Il vaut mieux se tromper que regretter qu'il se soit passé un drame."