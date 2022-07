La police de Cherbourg accueille Roxy, le premier chien anti-stups de la Manche

La police nationale de Cherbourg compte une nouvelle recrue depuis juin : Roxy, le premier chien anti-stups de la Manche. Sa mission, reconnaître les odeurs de drogues et de billets de banque pour lutter plus efficacement contre les trafics de stupéfiants.

Elle fait désormais partie de la police nationale. Roxy, une chienne de deux ans, a intégré les rangs du commissariat de Cherbourg début juin, dans le cadre du plan national de lutte contre les stupéfiants de 2019. C'est le premier chien anti-stups de la Manche. Son plus grand atout ? Son flair, capable de repérer l'odeur de drogues et de billets de banque.

Grâce à son odorat, Roxy peut repérer six drogues et des billets de banque

A l'odorat, Roxy, une berger belge malinois, peut identifier six drogues différentes. "La résine de cannabis, l'herbe de cannabis, la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy et les amphétamines, en plus des billets de banque", énumère Hervé, son maître-chien. Le résultat d'une longue formation. D'abord deux mois de dressage, puis 14 semaines conjointement pour le binôme.

Roxy travaille en binôme avec son maître-chien Hervé, qui l'héberge aussi au quotidien. © Radio France - Chloé Martin

"Roxy est capable de repérer du cannabis à dix ou quinze mètres. Mais pour un gramme de cocaïne, il faut qu'elle soit à proximité", explique Hervé. "Mon rôle, c'est de m'assurer qu'elle passe bien partout. Je lui montre tous les endroits qu'elle n'a pas fait. Une fois qu'elle a tout fait, on sait qu'il ne reste plus rien", raconte-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une aide dans la lutte contre les stupéfiants

Hervé et Roxy sont ainsi appelés pour des perquisitions ou des contrôles, sur réquisition du procureur, dans la Manche, voire dans les départements voisins. Plus besoin d'appeler une brigade cynophile de Caen ou de Rennes, comme c'était le cas jusque-là. "C'est un confort d'avoir un chien à demeure. Le fonctionnaire et le chien sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7", indique Patrick Roussel, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis son arrivée, Roxy a déjà permis plusieurs saisies, notamment de la kétamine à Granville, une soixantaine de grammes de cannabis et de l'héroïne à Cherbourg. Une aide précieuse dans la lutte contre les trafics et un gain de temps pour les enquêtes. "Quand vous perquisitionnez un logement, trouver une barrette de cannabis ou une dose de cocaïne, c'est quand même très compliqué. Alors que là, vous avez le chien qui marque de suite. Souvent, en garde à vue, le mis en cause nous dit qu'on a perquisitionné au mauvais endroit. Un humain peut passer à côté, le chien non", précise Patrick Roussel.

A terme, un deuxième chien anti-stups devrait rejoindre les rangs de la police dans la Manche, sans encore de date fixée.