Guéret, France

La police de Guéret lance un appel aux candidatures pour des postes d'adjoints de sécurité. Quatre postes vont s'ouvrir dans les mois qui viennent au commissariat. Tous les jeunes de 18 à 30 ans peuvent postuler, sans conditions de diplôme.

Un adjoint de sécurité porte une arme et assure une grande partie des missions d'un gardien de la paix : accueil du public au commissariat, patrouille, police-secours etc. Ceux qui réussissent le concours signent un contrat de trois ans renouvelable une fois. Ils ont ensuite la possibilité de passer le concours de gardien de la paix, même sans avoir le bac. C'est donc une opportunité pour les jeunes sans diplôme et attirés par les métiers de la sécurité de trouver leur voie.

Inscription avant le 29 mars

Pour ceux qui sont tentés, les inscriptions doivent être faites avant le 29 mars. Les épreuves du concours sont organisées à Limoges et non à Bordeaux comme les années précédentes.

Pour s'inscrire sur internet ou pour se procurer le dossier d'inscription ça se passe ici.