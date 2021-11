La police de la Vienne renforce les contrôles du pass sanitaire

"Bonjour, nous sommes venus vérifier vos pass sanitaire..." Ce mercredi vers midi dans les restaurants et les bars autour de la place Charles de Gaulle de Poitiers, les policiers ont sorti leur téléphone pour vérifier le précieux sésame auprès des patrons d'établissements, de leurs employés mais aussi des quelques clients qui sont présents. Une opération de contrôle de grande ampleur pour rappeler le protocole en vigueur et appeler à la vigilance avec la nouvelle progression forte de l'épidémie notamment dans la Vienne, où le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, a désormais dépassé les 155.

Plus de contrôle, ce n'est pas un problème pour Christophe, chef de salle de l'un des établissements. "On est bien impactés dans les commerces donc c'est déjà très compliqué... c'est vrai que c'est un peu plus de boulot, on doit scanner toute la journée, mais bon c'est le jeu." Un propos partagé par les clients, comme Rosa, qui comprend que les contrôles du pass sanitaire vont être amenés à s'intensifier : "J'ai pas envie qu'on revienne à un confinement strict, donc si ça peut favoriser et continuer à renforcer cette vie sociale, je suis pas contre."

Une seule verbalisation à Poitiers

Il y aura en effet plus de contrôle par les forces de l'ordre pour vérifier que les règles sanitaires sont respectées dans tous les établissements recevant du public. "C'est justement pour prévenir ce relâchement que nous faisons ces contrôles et que nous re-sensibilisons, à la fois les professionnels mais aussi les clients", explique Eddy Pujol, directeur adjoint de la DDSP de la Vienne.

Ce mercredi, à Poitiers, les policiers ont contrôlé 16 établissements et 171 personnes. Une seule infraction a été relevée, pour une personne ayant présenté un pass sanitaire ne lui appartenant pas. Dans le même temps, à Montmorillon, les gendarmes ont contrôlé deux établissements et 40 personnes, avec une seule verbalisée pour un pass sanitaire périmé.