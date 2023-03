La police de Montbéliard renforce la répression face aux rodéos urbains

Circulation dangereuse sur les ronds-points, bruits intempestifs...depuis plusieurs semaines, la police de Montbéliard est systématiquement appelée tous les vendredis et les samedis soirs pour des rodéos urbains. Au total, entre 300 et 400 véhicules se réunissent au Pied des gouttes. Des rassemblements de passionnés de tuning qui drainent aussi de nombreux badauds. Ils étaient près de 1 000 à y participer ce vendredi 24 et ce samedi 25 mars.

ⓘ Publicité

Face à ces rassemblements sauvages non déclarés, la Police de Montbéliard veut frapper plus fort. Après avoir verbalisé 70 personnes vendredi soir, elle a procédé à une interpellation le lendemain. L'homme a été placé en garde à vue et sera bientôt reconvoqué pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La police affirme vouloir continuer à renforcer la répression de ces rendez-vous. Elle appelle la population à ne pas y participer.