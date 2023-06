La police de Montpellier rappelle les bonnes habitudes pour ne pas faire exploser le montant des PV

La police alerte les automobilistes. À Montpellier, elle fait face à de plus en plus de PV aux montants exorbitants. La cause ? Des règles méconnues ou pas bien respectées, ce qui entraîne des majorations à répétition. Les personnes concernées, de bonne foi, contestent souvent ces amendes, en vain. Résultat : cela sature le tribunal de police et coûte à la fois des points et de l'argent aux contrevenants. Pour éviter ces situations, la police donne quatre bonnes habitudes.

Bien mettre à jour sa carte grise

Il faut veiller à ce que toutes les informations présentes sur sa carte grise soient correctes. D'abord le numéro de plaque d'immatriculation, qui doit être le même que sur le véhicule, pour éviter de recevoir les PV d'une autre personne. Et surtout l'adresse, qu'il faut impérativement changer lorsqu'on déménage, en se rendant sur le site de l'ANTS . Beaucoup de gens oublient de le faire, or les PV sont envoyés sur l'adresse de la carte grise. "La conséquence si vous ne changez rien, c'est que vous ne recevez plus vos contraventions, donc vous ne payez pas, et elles se majorent", détaille Jean-Luc Cabot, officier du ministère public au commissariat de Montpellier. Au bout de plusieurs mois, le montant majoré au maximum est saisi directement sur le compte de la personne.

Désigner officiellement l'auteur de l'infraction

Lorsqu'on reçoit un PV pour une infraction qu'on n'a pas commise soi-même, il est tentant de simplement le donner au conducteur en tort, surtout s'il s'agit d'un proche. Il ne faut pourtant pas procéder "à la bonne franquette" : "Le premier risque c'est que la personne ne paie pas et qu'à la fin vous payiez le montant majoré", précise Jean-Luc Cabot. Mais cette pratique pose surtout problème pour les infractions à points (excès de vitesse, passage au feu rouge) : "Si vous passez juste le PV, l'auteur va peut-être payer l'amende, mais c'est vous qui perdrez des points puisqu'il est à votre nom !" Il faut donc toujours désigner officiellement le conducteur aux services de police, il recevra alors le PV à son nom.

Ne stationner que sur des zones matérialisées

Un conseil utile pour les vacances : dans la plupart des villes, comme à Montpellier, le stationnement est par principe interdit. La présence de panneaux pour l'indiquer n'est pas systématique. On a donc le droit de garer son véhicule uniquement sur les parkings et les zones matérialisées par un traçage au sol. Par ailleurs, il est interdit de laisser sa voiture devant l'entrée de son garage. "Ça ne sert à rien d'afficher sa plaque d'immatriculation sur la porte, c'est interdit pour tout-le-monde. Devant chez soi, on n'est pas chez soi, c'est l'espace public !", explique Jean-Luc Cabot.

Signaler la vente de son véhicule aux autorités

Dernier point à ne pas oublier : signaler la vente de son véhicule sur le site de l'ANTS . "Certains vendeurs n'ont pas envie de s'encombrer avec des démarches administratives et disent à l'acheteur 'vas-y je te laisse faire', raconte Jean-Luc Cabot. Et souvent ils ont de mauvaises surprises." Car l'ancien propriétaire va recevoir les contraventions destinées à son successeur tant que la cession n'aura pas été déclarée. Il faut donc être vigilant lorsque les voitures changent de main. Parfois, un véhicule a été vendu deux ou trois fois sans jamais avoir changé le propriétaire. "Au-delà des amendes, ça pose tout un tas de problèmes en cas de panne ou d'escroquerie", prévient Jean-Luc Cabot.

