La police de Nîmes forme sa troisième promotion de réservistes

Depuis plus d'un an, la police forme ses réservistes pour renforcer sa présence sur le terrain. L'objectif est d'en recruter 30.000 d'ici 2030 dans toute la France. À l'école de police de Nîmes, ils sont 60 réservistes en train de se former. Ils viennent de terminer les deux premières semaines avec 100 % de réussite. Une cérémonie a été organisée en leur honneur dans la cour de l'école en présence des familles.

Dans les rangs, Delphine, 53 ans. Cette ancienne, agente de sécurité, a toujours rêvé de faire partie de la police, "Pour ses valeurs, la loyauté et surtout apporter du soutien à la police parce qu'elle en a besoin". Dans sa promo, ils sont âgés de 19 à 65 ans, et ont des profils très variés : on trouve ici des demandeurs d'emploi, un maitre-nageur ou même des directeurs de grandes entreprises. Tous souhaitent servir leur pays et assurer la sécurité des biens et personnes. Ils devront passer quatre semaines de formation au sein des forces de l'ordre.

Le rôle des réservistes

Quel sera le rôle de ces policiers réservistes ? "Ils renforceront les patrouilles surtout dans des missions de sécurité routière. À la fin de leur formation, ils peuvent choisir de travailler dans trois domaines, soit la sécurité publique, la police aux frontières ou les contrôles sur les autoroutes" explique Sylvain Birembaut, responsable du recrutement dans la police pour la zone Sud. En revanche, les policiers réservistes ne seront pas sur des missions de maintien de l’ordre.

Les membres de la réserve opérationnelle effectuent un maximum de 90 vacations par an. Des vacations payées environ 80 euros par jour. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur devenirpolicier.fr . La sélection se fait sur dossier.

