La police de Royan dispense des ateliers de prévention routière pour les personnes âgées

Un atelier "prévention routière" destiné aux personnes âgées. C'est la police de Royan qui est à la manœuvre. Deux officiers sont intervenus, ce jeudi 9 septembre à la résidence séniors Domitys, devant une dizaine de pensionnaires pour rappeler les règles de prudence basiques en voiture. Ils en ont notamment profité pour faire un petit rappel des limitations de vitesse.

Prévention routière et bons conseils contre les vols et arnaques

"La vitesse autorisée sur la route qui passe devant la clinique Pasteur et qui s'en va vers Rochefort. Elle est limitée à combien ? 80 ou 90 kilomètres heure ?" A 78 ans, Nicole conduit encore et elle tient à sa liberté. Mais, comme pour tout le monde, elle a besoin de refaire le point sur les règles qui changent. Alors cet atelier lui est bien pratique, "Une piqûre de rappel ça fait toujours du bien", sourit-elle.

On parle aussi des médicaments au volant, du changement d'adresse sur la carte grise. Mais aussi comment éviter les vols à l'arraché, "Il faut toujours avoir son sac côté mur quand on marche sur le trottoir", explique le capitaine Sut, responsable de la sûreté urbaine de Royan. Ou encore les bons gestes quand on retire de l'argent au distributeur. Violette note consciencieusement "Quand on fait un retrait avec sa carte bancaire, il faut faire attention. J'ai aussi posé la question du Paypal, je pensais que c'était quelque chose de très sérieux et puis en définitive il faut se méfier."

"Elles ont moins de réflexes sur Internet"

Les arnaques sur Internet font partie des grosses problématiques pour le capitaine Sut et les conseils sont indispensables surtout pour les seniors. "Les personnes âgées sont plus vulnérables pour les escroqueries sur Internet puisqu'elles ont découvert Internet tard et du coup elles ont moins de réflexes."

Des ateliers que les policiers comptent multiplier pour sensibiliser au maximum. Ils en organisent un similaire à Vaux-sur-Mer à 16 heures ce vendredi.