Brantôme, France

Ce vendredi 09 mars au matin, la préfète de la Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin Clerc s'est rendue sur le marché de Brantôme dans le Périgord Vert. Elle est venue soutenir les forces de l'ordre déployées pour le nouveau dispositif de police de sécurité au quotidien.

#PSQ Déploiement de la Police de Sécurité du Quotidien : des forces de l'ordre plus disponibles au plus près du terrain. Ici sur le marché de Brantôme ce matin avec les gendarmes de la #dordognepic.twitter.com/alG9p6pFe0 — Préfet de Dordogne (@Prefet24) March 9, 2018

Objectif de ce dispositif : renforcer les patrouilles et la présence des forces de l'ordre sur le terrain. "La police de sécurité au quotidien c'est plus de patrouilles, mais ça permet aussi aux forces de l'ordre d'être au plus prêt des populations. Brantôme est un village très touristique, donc potentiellement à risque, il faut être très vigilant" explique la préfète de la Dordogne.

#PSQ : La préfète de la #dordogne le député de la circonscription et le maire accompagnent sur le marché de #Brantôme la patrouille de la brigade dans sa mission de contact auprès des commerçants. #Gendarmerie#Prévention#proximité#PoliceSécuritéQuotidienpic.twitter.com/OcPVBBglLz — Gendarmerie de la Dordogne (@Gendarmerie_24) March 9, 2018

Pour Anne-Gaëlle Baudouin Clerc, ce dispositif permet non seulement de protéger la population mais aussi de renforcer les liens entre les Périgourdins et les gendarmes.

Une présence qui semble rassurer les commerçants "on se sent quand même plus tranquille quand ils sont là, ça dissuade les voleurs" explique Sébastien primeur à Brantôme. Même réaction de la part des clients, "on sait que quand ils sont là, on ne risque rien, ils sont là alors tout va bien" se rassure Denise, une fidèle cliente du primeur.

Les patrouilles vont se poursuivre et pourraient même se renforcer avec la saison touristique et la venue des touristes.