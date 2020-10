La police en démonstration à Hagondange face à la menace terroriste

Comment réagir en cas d'attaque terroriste ? Quand un forcené prend des personnes en otage ? Comment être le plus efficace possible au moment de gérer une crise ? La police nationale a donné des clés à des chefs d'établissements scolaires, des élus et des policiers municipaux ce lundi à Hagondange.

Des pompiers, des policiers municipaux, des élus et des chefs d'établissements scolaires des vallées de l'Orne et de la Fensch ont pu échanger avec la police nationale, ce lundi à Hagondange, sur un sujet délicat : la gestion de crise. Cela peut couvrir différentes situations : un incendie, un forcené retranché, une intrusion d'une personne mal intentionnée... et évidemment une attaque terroriste, une tuerie de masse, comme on en a connu à Paris en 2015 ou à Nice en 2016.

La Section d'intervention de la police de Metz est spécialement intervenue à Hagondange pour cette démonstration. © Radio France - Julie Seniura

Sécurisation d'une salle attaquée

Après deux heures d'échanges théoriques avec Luc Brun, le patron du commissariat d'Hagondange, les invités ont pu assister à deux démonstrations de la Section d'intervention de la police nationale de Metz. Deux simulations, d'une durée de cinq minutes chacune, au sein de la salle des fêtes Paul Lamm d'Hagondange, où les policiers ont pu montrer comment ils sécurisaient un lieu où un attentat venait de se produire. L'occasion de voir les méthodes de ces brigades spéciales, leur matériel, leurs techniques, les contraintes auxquelles elles sont confrontées.

L'objectif est que les uns sachent comment les autres travaillent, pour qu'en cas de crise, tout le monde agisse de la manière la plus efficace possible. "Il est très important que les primo-intervenants, quels qu'ils soient, puissent faire remonter une information précise et claire, pour que notre salle de commandement puisse prendre les bonnes mesures, explique le commissaire Luc Brun, qui a organisé cette journée. Ce n'est pas simple : souvent, dans ce genre de situations, les sources sont confuses. On parle d'attentat, mais ça peut être un individu avec un couteau, des personnes avec des airsofts [des armes non létales mais très ressemblantes à des armes de guerre, ndlr]. C'est donc très difficile pour nous de faire la part des choses entre ce qui n'est pas dangereux et ce qui l'est. Même si ce n'est pas fréquent, il faut être capable de gérer ce genre de situation. Et c'est tout l'intérêt de ces journées de sensibilisation".

La communication, essentielle en cas de crise

Yannick, policier municipal à Hagondange, a beaucoup appris en quelques heures. "On est plutôt les premiers à intervenir dans ce genre de situation. La police nationale, elle, est dans un autre état d'esprit : l'intervention. Nous, on est plutôt là au départ pour sécuriser." Chefs d'établissements, élus : tout le monde doit adopter les bons réflexes, et prévenir de manière efficace les forces de l'ordre. "On a besoin de comprendre l'autre, qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous, et nous ce que l'on attend d'eux. C'est un vrai échange, on a eu de vraies questions opérationnelles. Et c'est là qu'on progresse", renchérit Luc Brun, le commissaire d'Hagondange.

Ces simulations sont essentielles pour que tous les acteurs comprennent comment se passe une intervention de police dans la réalité. © Radio France - Julie Seniura

Les établissements scolaires, cibles à hauts risques

Aujourd'hui, la menace terroriste est partout, et les chefs d'établissements scolaires doivent composer avec elle au quotidien. Même si une petite commune comme Hagondange ne semble pas, a priori, une cible potentielle pour les terroristes. Christophe Zampieri, le principal du collège de la ville, en est parfaitement conscient : "Les gens du Bataclan ne se l'imaginaient pas, les gens qui venaient voir le feu d'artifice à Nice non plus. On n'est à l'abri nulle part. On est dans le même bateau, on doit tous coopérer."

Mais cette menace, l'Education nationale l'a parfaitement intégrée depuis les attentats de 2015. Alain Kremer dirige la cité scolaire Julie Daubié de Rombas : "Sur les deux heures de pré-rentrée, un bon tiers est consacré à la sécurité : le risque terroriste, le risque incendie... On a déjà fait intervenir les pompiers sur des risques incendies, avec des corps à évacuer... ça enseigne énormément. On dit que la pédagogie est l'art de l'enseignement alors oui, on le fait souvent !" D'ailleurs, les élèves de Julie Daubié vont simuler une attaque, ce mardi, pour apprendre à se barricader derrière des tables.

Quelques-unes des armes présentées aux participants à cette journée de sensibilisation © Radio France - Julie Seniura

Cet après-midi d'échange a eu lieu dans le cadre des Journées de la sécurité intérieure, qui ont lieu en ce moment partout en France. D'autres sessions de sensibilisation seront organisées en Moselle dans les prochains mois.