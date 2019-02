La police équipée de caméras-piétons en Vienne et Deux-Sèvres

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les policiers ont désormais à leur disposition des caméras-piétons. Elles permettent de filmer les interventions en direct. Objectifs : faire diminuer les tensions et en cas de besoin les images peuvent servir de preuve.

Niort, France

Les policiers de Poitiers, Châtellerault, Niort et Thouars sont équipés depuis le mois dernier d'un nouvel outil : les caméras-piétons. Ces petits appareils permettent de filmer les interventions. "Manifestations, bagarre, situation agitée... elles peuvent être utilisées pour n'importe quelle intervention qui peut à un moment donné dégénérer", détaille Nadia Hérault, brigadier-chef au commissariat de Niort. Ces caméras sont déclenchées sur initiative du policier ou sur instruction.

Comment ça marche ?

Une fois la caméra allumée, le policier doit saisir un identifiant "propre à chaque fonctionnaire de police", précise Gaylord Miez, brigadier à Niort. Il y a aussi un système de géolocalisation et de mémoire tampon. "A partir du moment où l'on va déclencher la caméra, elle va reprendre automatiquement les 30 secondes qui précèdent. Ce qui permet de savoir s'il y a eu un échange verbale ou des violences", explique le policier. Même chose 30 secondes après la fin de l’enregistrement.

A quoi ça sert ?

Pour l'instant Nadia Hérault a assisté une fois à l'utilisation de ces caméras à Niort. C'était pendant une manifestation de gilets jaunes. "On l'a annoncé verbalement. Après, nous sommes à Niort, avec des personnes qui ne sont pas plus agressives que cela. Les gens ont vu que l'on avait des caméras. Il n'y a eu aucun débordement", précise la policière.

L'un des objectifs est dissuasif. "Des collègues parisiens qui ont déjà testé ces caméras nous ont dit que rien que d'annoncer qu'on la met en marche, cela calmait la situation et cela apaisait les conflits", raconte le brigadier Gaylord Miez. Si la justice le demande, les images peuvent être extraites et servir de preuve. Elles sont gardées six mois, voire plus si elles sont utilisées dans une procédure judiciaire.