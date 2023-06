La police et la SPA s'associent pour mieux lutter contre la maltraitance animale à Montpellier

Un partenariat a été signée entre la police et la SPA de Montpellier pour lutter contre la maltraitance animale. Fin janvier, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a annoncé la formation de 4 000 policiers et gendarmes à cette cause. Dans l'Hérault, ce sont 6 policiers référents qui ont été désignés à Montpellier, Sète, Béziers ou encore Agde, ils seront désormais aidés par une quinzaine d'enquêteurs de la SPA, la société protectrice des animaux.

Entre l'été qui approche et l'inflation, la période est par exemple marquée par une très forte augmentation des abandons. Pour Yannick Blouin, directeur départemental de la Sécurité Publique cette alliance entre la police et la SPA est une évidence. "Ce cadrage permet la mise en place d'un réseau d'interlocuteurs privilégiés au sein de la police de l'Hérault avec des gens de la SPA qui sont formés et qui vont pouvoir détecter les causes de maltraitance*, les porter à notre attention et dès lors où on a des signalements qui sont avérés, on va pouvoir mettre en œuvre une procédure".*

Des procédures qui seront maintenant plus rapides, Eli est enquêteur pour la SPA. "Nous, on est beaucoup plus impliqués sur la cause animale parce qu'on traite le sujet tous les jours et on n'a que ce sujet à traiter. Donc il faut absolument des gens comme moi pour dégrossir les situations*."*

Et ce travail en duo porte ses fruits. Christelle Cabot, chargée de communication à la Direction départementale de Sécurité Publique. "On a des animaux qui vivaient dans des conditions terribles et qu'on a sauvés et que la SPA a pu prendre en compte. Ces animaux aujourd'hui sont adoptés et vivent dans des conditions meilleures."

La SPA organise ses portes ouvertes les 17-18 juin prochains.

