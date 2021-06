PHOTOS - La police et les jeunes réunis autour d'ateliers sportifs dans le quartier de Bellecroix à Metz

L'association Prox' Aventure veut rapprocher les jeunes et la police en organisant des journées sportives et citoyennes dans les quartiers sensibles. Des ateliers pédagogiques étaient installés près de la mairie de quartier de Bellecroix à Metz ce samedi, animés par des policiers bénévoles.

Habitants et jeunes du quartier de Bellecroix à Metz ont participé à l'opération Prox ' Aventure, qui installe des ateliers pédagogiques animés par des policiers bénévoles dans les quartiers sensibles. Une cadre inédit pour susciter le dialogue et briser les clichés.

« Rien de tel que d'être au milieu du quartier, qu'il y ait de la musique, que les gens se demandent ce qu'il se passe et qu'ils viennent voir ! » : tel est le credo de l’association Planète Aventure , qui a imaginé le concept de cette journée sportive et citoyenne. Delphine Wenzo, sa directrice, organise ce type d'atelier à Metz depuis cinq ans. Elle fait ainsi sa part pour apaiser les tensions qui peuvent exister entre les jeunes et les forces de l'ordre : « On peut avoir l'impression que c'est une goutte d'eau mais malgré cela, on a des retours de policiers qui nous disent qu’après ça, on les reconnait dans le quartier. On va les saluer ou les appeler par leur prénom, et ça fait déjà une énorme différence », explique-t-elle.

Rien de tel qu'une moto équipée d'un gyrophare de police pour susciter la curiosité des plus petits © Radio France - Natacha Kadur

Dans la peau d'un policier

Tel est l'objectif de ce parcours , composé de stands d'activités sportives classiques, comme la boxe, le football ou l'escalade, et d'ateliers citoyens et plus techniques d'initiation aux métiers des forces de l'ordre : « C'est ça qui va marquer aussi un peu plus les jeunes : le fait de porter le gilet pare-balles, d'avoir pu mettre le casque, de se rendre compte à quel point c'est lourd et ça tient chaud » explique Delphine Wenzo.

Des policiers bénévoles sont présents dans tous les ateliers pour permettre l'échange avec les jeunes © Radio France - Natacha Kadur

Les participants doivent courir jusqu'à la cible et y frapper trois coups avant de revenir restituer de tête le numéro d'une plaque d'immatriculation © Radio France - Natacha Kadur

L'un de ces ateliers propose un scénario basé sur le vol d'un scooter, où les participants doivent mémoriser les chiffres d'une plaque d'immatriculation avant de s'élancer dans une course d'obstacles : « Cela permet de se rendre compte qu'on a du mal à mémoriser quand on est stimulé par l'adrénaline, et que le travail de terrain mobilise autant les capacités physiques que mentales », détaille la policière en charge de l'atelier. Les jeunes participants doivent restituer de tête le numéro de la plaque dès lors qu'ils franchissent la ligne d'arrivée, tout essoufflés.

Ils peuvent se mettre à la place d'un policier municipal

Pour Seb, un autre agent, c'est surtout un moyen pédagogique de développer de l'empathie envers les policiers : « Ce genre d'exercice montre aussi le stress auquel nous sommes confrontés tous les jours. Ils peuvent se mettre à la place d'un policier municipal », explique-t-il.

Les pompiers participaient également à l'opération © Radio France - Natacha Kadur

Nouer un dialogue et susciter des vocations

A l'atelier des gestes techniques en intervention, Anaïs présente les équipements et enseigne la méthode pour se servir d'un tonfa, utilisée comme un matraque par les policiers lors de manifestations par exemple. Une démonstration qui vise à informer les jeunes pour éviter de mauvaises interprétations et surtout à nouer un dialogue avec eux concernant leurs contacts avec la police : « Avez-vous déjà été contrôlé ? Quel image avez-vous de la police ? » demande-t-elle à trois adolescents.

Lun d'entre eux, Mohammed, reconnait que cela permet de voir une personne derrière l'uniforme : « ça permet de comprendre ce qu'elle fait, dit-il. Ce ne sont pas des criminels, ils essaient de protéger les populations »

Au programme également : cours de self défense, de secourisme ou simulateur de conduite à moto © Radio France - Natacha Kadur

Ils étaient plusieurs à être venus au contact de la police ce jour-là pour en savoir plus sur ce métier, suscitant ainsi des vocations : « Je voulais savoir ce qu'ils ressentent quand ils font ça tous les jours. Ils m'ont dit que c'était un métier fascinant, qu'ils sauvaient des vies et qu'ils aimaient ce métier. C'est super, moi j'ai envie de faire policier quand je vais grandir » témoigne Deynis, 13 ans.

Un bon moyen d'inciter les jeunes à garder la forme, et l'esprit ouvert.