La police fait son street-marketing

Pour attirer les candidats aux 3500 postes que la police nationale vient d'ouvrir celle-ci lance une campagne de recrutement. L'opération "grandeur nature" est un événement de rue qui permet de mieux faire connaître les métiers de la police et les gens qui les exercent.

Avignon, France

L'opération "vivez l'expérience police" fait un tour de France qui est passé par Avignon ce lundi 20 mai. Il s'agit pour les hommes et les femmes du Service d'Information et de Communication de la Police de mieux faire connaître les 100 métiers que propose la police nationale. Les carrières, les bons et les mauvais côtés des métiers.

Protéger, enquêter, intervenir

Ce street-marketing prend la forme d'une grande boîte par laquelle on pénètre dans l'univers de la police nationale. Sur de petits stands des spécialistes du maintien de l'ordre ou de la police scientifique parlent de leurs missions, les expliquent et dialoguent avec le public.

Dialoguer avec la police

Le public qui n'est pas constitué que de jeunes gens désireux de trouver un emploi peut profiter de l'occasion pour dialoguer avec les policiers. Aucun sujet n'est tabou, pas plus celui de la mobilité géographique que celui de la violence policière.

Si vous vous sentez concernés consultez devenirpolicier.fr

Avignon street-marketing pour la police nationale © Radio France - Jean-Pierre BUrlet

Reportage :