La police judicaire d'Avignon s'oppose à la réforme du ministre de l'Intérieur

La mobilisation contre la réforme de la police judiciaire ne faiblit pas dans les commissariats. À Avignon, les opérations programmées seront reportées, sur accord du magistrat. Les enquêteurs dénoncent le projet de réforme porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il prévoit la réorganisation des services de police. Tous ces services seraient placés sous l'autorité d'un seul directeur départemental. La police judicaire redoute de perdre son indépendance et ses moyens. Par ailleurs, à Marseille, la mobilisation contre ce projet a valu le limogeage du patron de la PJ, Eric Arella, très apprécié des policiers, qui a mis de l'huile sur le feu.

La crainte d'une perte d'indépendance

La police judicaire d'Avignon est composée de 25 policiers, dispatchés dans trois brigades : criminelles, financières et stupéfiants. Ces dernières années, le service a travaillé sur de grosses affaires, comme les viols de Mazan, le violeur des balcons ou les nombreux règlements de compte. Claude Simonetti, du syndicat SGP Police FO évoque lui "l'élite de la police française" et cite le meurtre du policier Eric Masson. "Dans cette affaire, des personnes susceptibles d'être les auteurs, il y en avait beaucoup, explique-t-il. Il faut trier ces informations, avoir le temps de le faire, dégager des effectifs disponibles jour et nuit. Avec cette réforme, est-ce-qu'on pourra détacher autant de monde sur ce genre d'affaires ?"

La PJ revendique son autonomie, notamment grâce à des moyens conséquents. Au commissariat d'Avignon par exemple, elle a droit à 10 voitures, ce qui est beaucoup comparé aux autres services. Philippe Toussaint est commandant, du syndicat Synergie Officiers. Il redoute qu'en cas de réorganisation, ces moyens soient dédiés à d'autres missions. "Il faudra peut-être prendre des dossiers de la sécurité publique ou sûreté départementale, qui sont surchargés de travail, pour les soulager. Si on perdait des enquêteurs, on serait affaiblis, on ne pourrait plus s'investir sur des dossiers de longue haleine", redoute-t-il.