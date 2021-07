La police manchoise se dote d'une patrouille à cheval

Dans le "pays du cheval", on connait la Garde républicaine qui vient notamment surveiller les parcs à huîtres et le carnaval de Granville. Mais, pour la police, c'est une première dans le département de la Manche. Une convention a été signée ce vendredi pour acter la création d'une patrouille de policiers à cheval. Sa mission : assurer la sécurité publique lors de gros événements.

Yann Adam, directeur du Pôle hippique de Saint-Lô : "Le cob normand fait partie des races à sang froid" Copier

Un cheval qui rassure, sécurise et dissuade

Avec leur taille et leurs 800 kilos, Aramis (11 ans) et Unique (13 ans), deux robustes et placides cobs normands, en imposent. "Ils sont en pleine force de l'âge", sourit Yann Adam, le directeur du pôle hippique de Saint-Lô. Deux chevaux emblématiques du département et qui sont un peu les mascottes du haras : on a l'habitude de voir dans les rues de Saint-Lô, notamment lors de l'arrivée du Père Noël. "C'est une race très adaptée pour ce type d'opération de police. Elle fait partie des chevaux de trait, des races à sang froid. C'est à dire qu'il ne bouge pas à la moindre occasion. Le cob normand supporte les sautes d'humeur, les bruits, les klaxons en ville". Des pointes de tungstène ont été mises sous les fers des chevaux pour éviter les glissades et absorber les ondes sur le bitume.

C'est une présence qui rassure et dissuade, très pratique pour guider une foule. Les cavaliers ont une vision assez haute. Ils voient loin. Et le cheval est impressionnant - Patrick Roussel, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche

"Ce sera une attractivité, et ça permettra aux gens d'aller vers le cheval mais en même temps d'aller vers la police. Et ô combien, par les temps qui courent, nous avons besoin de ça", précise André Denot, le président du syndicat mixte qui gère le pôle hippique de Saint-Lô. "Et puis, c'est une vraie sécurisation : la hauteur du cheval et du cavalier fait qu'il voit tout et ça impressionne", explique Yann Adam. Et ça peut aussi peut-être créer des vocations. Cette patrouille est composée de deux chevaux, des cobs normands, et de cinq cavaliers, des policiers qui ont au minimum galop 5, voire galop 7... bref, des as de l'équitation. Comme Emmanuel, galop 7, qui a passé huit ans dans l'unité équestre de La Courneuve. Il existe une dizaine de patrouilles de police à cheval en France.

Cinq cavaliers ont été formés dans le cadre de cette patrouille à cheval dans la Manche © Radio France - Pierre Coquelin

Des missions dès cet été

Ce dispositif est financé à hauteur de 8500 euros par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur (Sgami). Cette somme comprend, entre autres, le matériel nécessaire pour monter à cheval (selle, mors, etc.). La location des vans est prise en charge sur le budget de fonctionnement de la Direction départementale de la sécurité publique. Les soins vétérinaires, l'entretien et l'alimentation des chevaux sont entièrement pris en charge par le syndicat mixte du Pôle hippique.

Parmi ces cinq cavaliers, trois sont issus du commissariat de Cherbourg et deux de celui de Saint-Lô. "On a des gens qui viennent de police secours, qui viennent d'unité de soutien, et même des motards de la police nationale, qui alternent moto et cheval", confie Patrick Roussel. Cette patrouille peut intervenir dans les zones police de tout le département (Saint-Lô, Cherbourg-en-Cotentin, Granville et Coutances). Les cavaliers vont débuter leurs missions cet été. Il va y avoir d'abord le Normandie Horse Show à Saint-Lô dès le 31 juillet, puis la course à la voile Rolex Fastnet à Cherbourg-en-Cotentin (7-15 août) et le festival Jazz sous les pommiers à Coutances (25-29 août).