La police municipale d'Anglet armée à la fin de l'année

Comme à Bayonne, Boucau et bientôt à Biarritz (à l'automne) les 17 policiers municipaux d'Anglet vont se voir dotés d'armes à feu de catégorie B. Un révolver 9mm pour chacun. "Avec 40.000 habitants, sans commissariat de plein exercice, une population qui augmente en saison et les actes d'incivilités et de délinquances qui s'en suivent, j'ai décidé de lancer le processus de l'armement de nos agents municipaux" explique Claude Olive, le maire. "Il en va de la sécurité de tous, protéger les biens, les personnes et celles et ceux qui viennent nous visiter" insiste l'édile et officier de police judiciaire. Une mesure destinée à assurer la tranquillité publique dans la commune qui a vu sa population doubler en 30 ans.

L'autorisation du port d'arme par les agents de la Police municipale est bien-sûr règlementée (Code la sécurité intérieure). Les 17 agents vont suivre une formation, sept jours, qui porte sur la présentation de l'armement, la connaissance de l'arme, son montage, démontage, sa mise en sécurité, son utilisation et le volet spécifique au respect de la loi en matière de légitime défense.

Entraînement, tests, évaluation psychologique, c'est le Préfet des Pyrénées Atlantiques qui délivrera un arrêté de port d'arme individuel permettant à l'agent de porter son arme et de manière apparente.

Le maire Claude Olive, a mis au vote du conseil municipal de ce mercredi, un budget supplémentaire de 40.000 euros pour la formation, l'achat des armes, des munitions et des équipements annexes.

De gauche à droite : Corinne Vidal chef de service de première classe de la police municipale d'Anglet, Claude Olive maire d'Anglet et Caroline Oustalet, adjointe au maire en charge de la sécurité et de la tranquillité publique © Radio France - Muriel Vitel

Missions justifiant qu'un agent de police soit armé

la surveillance des voies publiques, privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public comme les galeries marchandes par exemple

la surveillance dans les transports publics

la garde des bâtiments communaux

les interventions suite à l'appel d'un tiers (personne en détresse, victime, témoin...)

interventions à la demande des services de police ou de gendarmerie nationale sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique

Croissance urbaine et touristique, la police municipale d'Anglet compte 17 agents, dont 3 ont été recrutés au mois de mai et 12 renforts saisonniers pour cet été 2021. Il s'agit également de surveiller le bandeau de 4 km et demi de plages du littoral sur la commune d'Anglet. Avec pour cet été 6 MNS, 3 à la Barre et 3 à la petite chambre d'Amour, des CRS sont là et armés également et des patrouilles cyclistes.

En 2020, année des confinements, la police municipale d'Anglet a effectué 114 interventions pour tapages, 192 pour troubles à la tranquillité publique et 20 pour violences conjugales.

En France 56% des polices municipales sont armées.