La police municipale de Béziers déploie un dispositif hors norme pour la feria

En se promenant dans le périmètre de la feria de Béziers, il est impossible d'ignorer l'important dispositif de sécurité mis en place à l'occasion de cet événement populaire pour assurer la sécurité des centaines de milliers aficionados. Au cours de ces cinq jours de fête, la population de Béziers est multipliée par 12. Que ce soit la police nationale, les CRS, le réseau Sentinelles, ils sont partout. Et parmi eux, l'ensemble de la police municipale biterroise. Quasiment 100% de la PM est mobilisée, autrement dit 100 policiers sur le terrain de jour comme de nuit, à pied, à vélo, en voiture, ou à moto. La zone est quadrillée. Une équipe tous les 50 mètres afin d'intervenir au plus vite. Les équipes sont toutes reliées les unes aux autres et sont en lien permanent avec la Salle Stratégique d'information et de commandement (STIC).

Les interventions des secours divisées par deux grâce à ce dispositif

La ville de Béziers est équipée de plus de 400 caméras de vidéosurveillance permettant ainsi en temps réel, d'avoir connaissance des mouvements de foule. Chaque comportement douteux identifié est alors transféré et analysé dans cette salle. C'est d'ailleurs ici que tous les appels publics arrivent (ceux du numéro vert gratuit 0800.61.49.61). Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées afin d'assurer une traçabilité ainsi que les conversations radio des différents équipages sur le terrain.

90.000 appels gérés chaque année par la Salle Stratégique d'Information et de Commandement (STIC)

Le premier soir de la feria, quasiment 200 appels ont ainsi été traités. Ils sont cinq fois moins nombreux en temps normal. Les raisons de ces appels téléphoniques sont divers mais une attention particulière est apportée à chacun d'entre eux, que se soit pour signaler des comportements suspects, des débuts de rixes, des bagarres, des personnes blessées, des tapages nocturnes ou encore des accidents.

"La rapidité de réaction peut avoir des conséquences sur la gravité des événements"- Fabrice Cantele

"Il est important pour nous d'avoir une réactivité la plus forte possible pour anticiper au mieux un événement afin de limiter toutes les complications" confie à France Bleu Fabrice Cantele le directeur de la police municipale de Béziers. "Les appels qui arrivent au STIC sont traités par un opérateur. Il évalue alors le degré d'importance et hiérarchise les interventions et mobilise ensuite une équipe sur le terrain si besoin. Une petite bagarre à la feria peut rapidement dégénérer et avoir des tournures démesurées. La rapidité de réaction peut avoir des conséquences sur la gravité des événements".

Un logiciel permet de connaître en temps réel la localisation de chaque équipe, à trois ou quatre mètres près. Un écran affiche d'ailleurs l'ensemble des véhicules de la PM et leurs fonctions. En cas d'alerte, un opérateur dépêche alors rapidement les moyens nécessaires.

"L'omniprésence de la police dissuade, rassure la population et limite un grand nombre de méfaits"

Implantation d'une partie des équipes de la police municipale de Béziers ce samedi vers 22h00 © Radio France - Stéfane Pocher

Conséquence de ce dispositif, le nombre d'interventions des pompiers a été divisé par deux ces dernières années. La présence forte de policiers sur place dissuade, réprime si nécessaire. "Nous avons moins de grosses interventions par rapport aux années précédentes. Les groupes de policiers sont tous les 40 à 50 m. Il est difficile de commencer à se battre sans voir rapidement une équipe de policiers nationaux ou municipaux. On se partage le territoire de manière à couvrir l'ensemble de la feria et sa périphérie" dixit Fabrice Cantele.

La STIC fonctionne 24 heures sur 24

Seuls les images douteuses sont transférées au STIC. Car avant, toute une équipe est mobilisée et analyse les images fournies par les 400 caméras de vidéosurveillance de la ville de Béziers. Elles sont traitées par ce que l'on appelle le Centre Opérationnel et de Surveillance (COS). Ici une équipe analyse scrupuleusement chaque image apparaissant sur un immense mur. En cas de doute, elles sont alors transférées au STIC qui envoie alors les moyens sur le terrain.

"Ici nous vérifions chaque image avant de les transférer afin qu'elle ne soit pas erronée" explique Gabriel, responsable du COS. "Chaque personnel est formé pour identifier des comportements agressifs, un début de mouvement de foule. Il faut alors aller très très vite. Il faut une complète réactivité des opérateurs. On contrôle, on s'assure de la véracité des faits ensuite le STIC que nous alertons, envoie une patrouille sur place.

"L'anticipation est la clé de la qualité de nos interventions. Il faut étudier le langage et le comportement de chacun". Gabriel

