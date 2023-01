La police municipale de La Turbie s'associe avec celles de Cap d'Ail et Beausoleil pour faire des économies

S'entendre, pour économiser de l'argent. C'est toute l'idée de la Turbie dont la police municipale travaille désormais main dans la main avec celles de Cap d'Ail et de Beausoleil.

ⓘ Publicité

Les entrainements de tir mutualisés avec la police de Cap d'Ail

Première économie réalisée à l'entrainement explique le maire de La Turbie Jean-Jacques Raffele, associé à la commune de Cap d'Ail : " eux ont un formateur agréé, nous avons un centre de tir, nous avons mutualisé les deux pour les tirs obligatoires avec un formateur agréé, ce qui permet de grosses économies."

Les patrouilles de nuit réalisées avec les agents de la police municipale de Beausoleil

La police municipale de La Turbie a signé une convention avec celle de Beausoleil pour mettre en place des patrouilles de nuit avec les deux effectifs. Deux agents patrouillent ainsi de 20h à 6h du matin explique le maire turbiasque. "Pour avoir une police de nuit à La Turbie, petite commune de 3000 habitants, il aurait fallu que je double les effectifs, c'est impossible au niveau des frais de fonctionnement. Là, c'est possible, puisque je ne paye que ce que je consomme."

Ce qui permet des économies non négligeables : "J'ai cinq policiers municipaux, grosso modo cela fait 30.000 euros par agent chaque année. Là, j'économise entre 30.000 et 50.000 euros par an."