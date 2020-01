La police municipale de Louviers sera armée courant février pour sa sécurité

Louviers, France

"On est passé de la préhistoire au monde moderne" se réjouit le brigadier-chef principal Patrick Bezin, chef de la police municipale de Louviers. Courant février, les six agents seront dotés de pistolets HK SFP9, un armement dont disposent déjà leur collègues à Val-de-Reuil, Évreux ou Vernon. Les six policiers municipaux (deux femmes et quatre hommes) ont été formés au tir et aux règles de sécurité en décembre 2019 à l'école de police d’Oissel et ils sont en train de passer la visite médicale pour évaluer leur aptitude physique et psychique au port d'armes. Cette dotation en armes, c'est une suite logique, le conseil municipal de Louviers en avait voté le principe il y a un an. Le 3 février prochain, le conseil municipal de la commune doit se pencher sur la formation continue des agents, "on va prendre un certain nombre de délibérations sur l'entraînement, ce qui va permettre de solliciter l'agrément de la préfecture dans les jours qui suivent" explique le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud

Un investissement pour la sécurité des policiers estime le maire Françoi-Xavier Priollaud Copier

Tant que la préfecture n'a pas délivré son autorisation, l'arme, un HK SFP9, doit rester dans sa valise © Radio France - Laurent Philippot

Au contraire des policiers nationaux, les municipaux n'ont pas le droit de ramener leur arme de service à leur domicile. Les pistolets seront donc mis en sécurité dans un lieu sous alarmes sismique et volumétrique. Les policiers s'entraîneront au stand de Port-Mort, dix séances de tir par an au lieu des deux prévues par la loi. Cela coûtera 1200 euros par an à la commune, grâce à une mutualisation des formations avec les polices municipales de Vernon, des Andelys et d'Aubevoye.

Le port de l'uniforme est une cible, il s'agit surtout de les protéger eux-mêmes - François-Xavier Priollaud

De meilleures conditions de travail pour les policiers municipaux

Le montant des nouveaux équipements s'élève à près de 50000 euros pour "améliorer les conditions de travail des policiers" explique François-Xavier Priollaud qui dénonce "les locaux cagibi, vétustes, pas dignes de leur fonction" dans lesquels les policiers travaillaient avant qu'il ne devienne maire de la commune. Parmi les nouveaux équipements récents, une caméra piéton est déjà arrivée, six autres suivront dans les prochaines semaines.

La gardien brigadier Élise Capillon porte la caméra- piéton de la police municipale de Louviers. Elle a déjà servi une fois © Radio France - Laurent Philippot

Comment fonctionnent les caméras piétons ? Reportage de Larent Philippot Copier

Dernier équipement des policiers municipaux lovériens, un nouveau véhicule pour remplace une voiture à bout de souffle. Désormais, ils ont à leur disposition un Renault Kadjar, équipée de bandes LED latérales et frontales et d'un système vidéo déporté. Il n'est pas prévu d'augmenter les effectifs, même si le maire aimerait bien un jour avoir une équipe constituée de huit policiers.