Mont-de-Marsan, France

Après Dax et Mimizan, la police municipale de Mont-de-Marsan est à son tour équipée de tasers. Cinq pistolets à impulsion électrique sont opérationnels à compter de ce lundi. Ces armes de catégorie B, non létales, délivrent une décharge électrique de 2 milliampères et neutralisent le système nerveux quelques secondes. A partir, de ce lundi, les onze policiers municipaux ont donc cinq tasers à leur disposition.

Depuis fin 2016, un décret publié dans le Journal Officiel autorise les policiers municipaux à porter une arme semi-automatique de calibre 9 mm. Une arme lourde, qui nécessite l'accord du maire de la ville. Dans les Landes, Geneviève Darrieussecq, à l'époque maire de Mont-de-Marsan, avait décidé de pas équiper la police municipale d'armes à feu, estimant que les agents pouvaient "se défendre et un taser me paraît suffisant".

"Il est important d'assurer la protection de la population, mais aussi de ses agents" explique l'adjoint en charge de la police municipale, Farid Heba. Mont-de-Marsan "ce n'est pas le far-west, mais les policiers municipaux peuvent être les premiers sur une intervention et être dans un cas où le taser sera utilisé, en cas de nécessité absolue". Le pistolet à impulsion électrique a une portée d'environ sept mètres. Une cartouche d'azote propulse deux ardillons, des électrodes, reliés à deux filins isolés. Au contact de sa cible, le pistolet libère une décharge de 2 milliampères pour 50.000 volts.

L'utilisation de ce pistolet à impulsion électrique est bien encadrée, "dès qu'on appuie, tout est enregistré il y a une caméra dans la crosse avec toutes les données : la date, l'heure", rajoute Farid Heba.

Une caméra est installée dans la crosse de l'arme à impulsion électrique © Radio France - Valérie Mosnier

Un bon compromis pour une ville comme Mont-de-Marsan

Le conseil municipal montois a délibéré en juin dernier. Les onze agents ont été formés pendant cinq jours. Jusque là équipés d'un bâton de défense et d'une bombe lacrymogène, le taser est un équipement bienvenu pour les policiers, comme Patrick : "La population change, comme partout en France. C'est un bon compromis avec l'arme létale. Si on est agressé avec un couteau, on peut la garder à distance".

Quand on demande aux Montois ce qu'ils pensent de cette arme, plusieurs sont un peu surpris. Ils ne se sentent pas particulièrement en insécurité à Mont-de-Marsan. Mais de plus en plus souvent, les policiers municipaux sont amenés à effectuer les mêmes missions que la police nationale. Le fait qu'ils soient équipés d'un taser ne semble pas rencontrer une vive opposition : "Il faut penser aux gens qui nous protègent... Après c'est quand même pas rien, il faut savoir bien s'en servir... Ni pour, ni contre, après s'ils ont décidé de le faire c'est qu'il y a une raison... Puis c'est pas comme si c'était un flingue... "