La police municipale de Nancy dans la rue pour parler aux habitants

Le petit stand est posé ce mercredi dans la zone commerciale du quartier des Deux Rives à Nancy. Trois agents de la police municipale restent postés sur place pendant une bonne heure, comme ils l'ont déjà fait à 5 reprises depuis le début du mois de juin. « On se met là où il y a du monde », confie Frédéric Alves, responsable de la brigade de contact urbain à la police municipale de Nancy. In fine, l'objectif est de renouer le contact avec les habitants, notamment après les récentes émeutes. « Ça ne fait pas de mal de voir votre visage après tout ce qu'il s'est passé », entend-on dans la foule.

Ce dispositif, lancé par les 70 agents de la police municipale nancéienne, se nomme « Point contact ». Précisément ce qu'apprécie Denise, 86 ans, s'arrêtant auprès des policiers. « On ne sort pas les soirs par exemple parce que c'est plus dangereux », s'inquiète-t-elle. Alors forcément, elle est arrivée avec son lot de doléances. « On aurait besoin de les voir passer dans les rues de temps en temps, surtout les soirs, ça nous rassurerait », confie-t-elle.

Mais de manière générale, toutes les remarques sont admises ici. « Il n'y a pas de tabou », rigole Frédéric Alves. Des problèmes de stationnement à ceux de tapage nocturne, le but est aussi de remonter tous les problèmes propres à chaque quartier. « On essaye justement de cibler les différentes situations que l'on peut rencontrer à droite à gauche », détaille Frédéric Alves. D'ici la fin de l'été, chaque quartier de Nancy aura vu au moins 2 à 3 « points contact » passer dans le secteur.