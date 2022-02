La police municipale de Strasbourg mieux formée pour lutter contre les violences sexuelles dans la rue

Les 150 policiers municipaux de Strasbourg sont en train d'être formés pour mieux prévenir les violences sexistes et sexuelles dans l'espace public, comme le harcèlement de rue. Car la loi a changé ces dernières années, les mentalités aussi. La municipalité de Strasbourg en a donc fait une de ses priorités. Une vingtaine d'agents a déjà été formée depuis septembre dernier.

La parole des jeunes femmes s'est libérée

"Nous nous sommes rendu compte, après le confinement notamment, de la libération de la parole", explique Christelle Wieder, en charge du droit des femmes, "Surtout de la part d'étudiantes strasbourgeoises qui étaient victimes de ces violences et donc nous avons voulu mettre sur pied ces formations, car c'est aux pouvoir public d'impulser ces changements".

De l'outrage sexiste au viol

Cette formation d'une journée aborde d'abord les définitions légales des violences sexistes ou sexuelles : "Il y a d'abord l'outrage sexiste comme quand quelqu'un vous insulte ou vous siffle dans dans la rue, ça c'est passible d'une contravention" détaille Eric Fiegel, responsable d'un groupe motocycliste. "Il y aussi l'agression sexuelle, comme un attouchement, où l'on peut interpeller l'individu et le remettre à un officier de police judicaire et puis il y a le viol qui est un crime".

Surtout ne pas mettre en doute les propos

La formation parle également de la prise en compte des conséquences sur les victimes et surtout de leur écoute : "C'est ce qu'on appelle de l'écoute active, il faut beaucoup d'empathie" a noté Séverine Perronne, chef de salle au poste de commandement qui reçoit les appels. "Il faut prendre le temps et rassurer la personne et ne surtout pas mettre en doute ses propos. Et nous devons l'encourager à porter plainte".

Tolérance zéro

L'idée, derrière tout cela, c'est la tolérance zéro: "Une femme doit pouvoir marcher dans la rue sans être importunée, sifflée, ou sans avoir de remarques sur sa tenue" explique Céline Fetet, la responsable des policiers municipaux en VTT. "Il faut sécuriser l'espace public, car cet espace est pour tout le monde. Il ne faut rien laisser passer. Heureusement les choses sont en train de changer."