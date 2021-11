La Police Municipale Intercommunale intervient désormais dans 41 communes de Caux Seine Agglo

C'était une pionnière il y a 20 ans, la Police Municipale Intercommunale de Caux Seine Agglo compte désormais 41 agents. 24 policiers municipaux et 12 gardes champêtres dont 8 nouveaux, récemment recrutés pour faire face à l'entrée de 11 nouvelles communes dans le dispositif cette année. Un dispositif qui n'a que des avantages car il permet de "mutualiser les moyens" explique Hélène Briffault, la vice présidente de Caux Seine Agglo en charge de la prévention et des risques. L'intercommunalité tient les cordons de la bourse mais chaque maire conserve son pouvoir de police sur le territoire de sa commune, pour 5 euros par an et par habitant.

Écoutez Hélène Briffault, la vice présidente de Caux Seine Agglo en charge de la prévention et des risques. Copier

De plus, les agents de la PMI connaissent tout le territoire, et cela permet de trouver parfois des solutions à l'échelle de l'agglomération. "On est en étroite relation avec la Police Nationale et la Gendarmerie, puisque notre territoire a cette spécificité de se trouver à la fois en zone police et en zone gendarmerie, donc toutes les forces de sécurité sont autour de la table avec les maires et ça créé ce lien, ce dialogue" explique Hélène Briffault, sur des sujets comme la petite délinquance de voie publique "à laquelle sont confrontées presque toutes les communes dès lors qu'on commence à travailler le soir et la nuit" ajoute le capitaine Steve Richard, le chef de la PMI. Parmi les missions des agents, il y aussi celle de venir en aide aux maires des petites communes rurale de l'agglomération, comme Natalie Lemesle. Élue en 2020 à Yébleron, 1300 habitants, Nathalie Lemesle peut compter sur l'expertise des agents de la Police Municipale Intercommunale. Sa commune a rejoint le dispositif cette année et c'est une aide précieuse au quotidien car elle travaille en plus de sa charge de maire. "Il y a des compétences que je n'ai pas forcément. Un coup de fil, on s'en occupe, c'est vraiment un véritable soutien pour les maires" confie l'édile. Et ça coûte moins cher qu'un agent de police municipale dans chaque commune. Seulement 6500 euros par an pour une commune comme Yébleron par exemple.

La PMI assure des missions de tranquillité publique, de sécurité routière, et de prévention sur un territoire qui compte désormais 60.000 habitants.