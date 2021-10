La police municipale veut mutualiser ses moyens dans les Albères : "un besoin pour les petites communes"

Le président de l'Association des maires des Pyrénées-Orientales et maire de Sainte-Marie-la-Mer, Edmond Jorda, était l'invité de France Bleu Roussillon ce mardi matin. Il a expliqué en quoi la mutualisation des moyens de la police municipale était une nécessité dans les communes du département.

Edmond Jorda, maire de Saint-Marie-la-Mer et président de l'Association des maires des Pyrénées-Orientales.

C'est une tendance certaine. Plusieurs communes des Pyrénées-Orientales testent ou ont déjà testé la mutualisation des moyens de la police municipale avec les communes voisines. C'est le cas, par exemple, du Soler et de Toulouges, qui l'ont mis en place durant l'été. Et une réflexion est en cours pour quatre communes des Albères : Saint-Génis-des-Fontaines, Laroque-des-Albères, Villelongue-Dels-Monts et Montesquieu-des-Albères.

"Ça pourrait répondre à des besoins, car ni Montesquieu, ni Villelongue n'ont de police municipale, explique la maire de Saint-Génis-des-Fontaines, Nathalie Regond-Planas. Donc plutôt que d'avoir quatre véhicules sur quatre communes, autant en avoir seulement deux."

Certaines nuisances "se déplacent" des agglomérations vers les plus petites communes

À l'heure où certaines polices municipales se munissent de caméras-piétons ou utilisent la vidéosurveillance, "certaines nuisances se sont peut-être déplacées vers les plus petites communes", selon Edmond Jorda. Le maire de Sainte-Marie-la-Mer et président de l'Association des maires des Pyrénées-Orientales rappelle "le poids, toujours plus important, de la responsabilité des maires" en matière de sécurité.