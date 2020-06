"La police n'est pas raciste" s'insurge le secrétaire du syndicat Alliance Police nationale en Bourgogne

Du racisme dans la police ? Des accusations qui agacent et font beaucoup réagir les syndicats de police. Après deux semaines de manifestations contre les violences policières et le racisme au sein des forces de l'ordre, les policiers sont très en colère estimes le secrétaire du syndicat Alliance Police nationale en Bourgogne Franche-Comté.

Les policiers icaunais dénoncent un manque de moyens

Stéphane Ragonneau, le représentant du syndicat Alliance police nationale en Bourgogne Franche-Comté est choqué par les accusations contre la police : "la police n'est pas raciste. Bien sûr qu'il y a des racistes dans la police mais c'est une infime minorité, et c'est comme partout, il y a des racistes dans la société. Mais dès que ces racistes sont démasqués, il sont généralement condamnés gravement et parfois même révoqués. On a rien avoir avec la police américaine."

Les policiers ne se sentent pas soutenus par leur ministre selon Stéphane Ragonneau : "on est extrêmement déçus du pouvoir politique, de notre ministre qui nous lâche, il y a vraiment un écœurement des policiers."

Stéphane Ragonneau et ses collègues dénoncent un manque de moyens à l'image de ce qui se passe dans l'Yonne : "dans le département c'est catastrophique, il n'y a même pas un an on avait demandé aux élus de nous soutenir car on a perdu nos BAC, il n'y a plus de brigade anti-criminalité dans l'Yonne. Il y a un manque de moyens humains et matériels criants. Toutes les petites villes de Bourgogne-Franche-Comté sont en manque de moyens comme à Auxerre et Sens."