La Police Nationale de nouveau en sous-effectifs dans le Loiret

La situation est à nouveau tendue au sein des effectifs de la Police Nationale dans le Loiret. Il manque une trentaine de postes dans les commissariats d’Orléans et Montargis. Alerté par le syndicat Alternative Police CFDT, le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a réclamé des renforts à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

ⓘ Publicité

Lors d'une visite en avril l’année dernière au commissariat d'Orléans, Gérald Darmanin avait annoncé des renforts de Police Nationale pour le Loiret. Le ministre de l'Intérieur avait alors indiqué que ces effectifs étaient des créations nettes de postes, indépendamment des départs en retraite et des mutations. Au total, 37 fonctionnaires supplémentaires sont bel et bien arrivés entre juillet et septembre l’an dernier, 25 à Orléans, 12 à Montargis. Un retour à l’équilibre sauf que, contrairement à ce qui avait été promis par le patron de la place Beauvau, les nombreux départs à la retraite et mutations intervenus depuis cette date n’ont pas été compensés. Résultat il manque de nouveau aujourd’hui une trentaine de fonctionnaires de police dans le département.

Il faut de l'humain-Bruno Berger Alternative Police CFDT

Les syndicats avaient pourtant à l’époque interpellé le ministre. "On lui avait dit que ce n'était pas suffisant, il avait assuré qu'il y aurait une continuité, ce n'est pas le cas" indique Bruno Berger, représentant du syndicat Alternative Police CFDT. "On a besoin de fonctionnaires, il faut de l'humain dans cette police, c'est pas les machines qui vont faire le boulot" ajoute le policier. Pour Bruno Berger "il faut au moins un renfort de trente personnes, 15 à Orléans, 15 à Montargis, pour pérenniser le travail de la police, l'investigation, éviter de fermer des services et sauvegarder par exemple le commissariat d'Orléans la Source".

30 postes à minima

Dans ce contexte, le syndicat Alternative Police CFDT a rencontré un certain nombre d'élus parlementaires du département. Le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a réagi en demandant par courrier au ministre de l’Intérieur l'obtention de renforts de policiers pour le Loiret.

Sauf décision exceptionnelle de Gérald Darmanin, les policiers du département vont toutefois devoir patienter avant de recevoir d’éventuels nouveaux renforts. Les prochaines recrues ne sortiront de l’école qu’en mai l’année prochaine. Le syndicat Alternative Police CFDT et le sénateur ont demandé également l'application de la prime de fidélisation, comme c’est le cas par exemple en région parisienne ou à Marseille, Dreux ou Dunkerque, afin que les policiers affectés dans le Loiret soient incités à y rester.