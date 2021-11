La police nationale du Vaucluse met en place le dispositif anti-braquages pour les fêtes

La police nationale du Vaucluse met en place un dispositif spécial anti-vols à main armée à l'approche des fêtes. Du 1er décembre au 9 janvier, toutes les unités du département patrouilleront et la police donne des conseils aux commerçants pour limiter les risques.

Jean-Marc Luca, directeur de la sécurité publique de Vaucluse (DDSP), explique que la sécurité pendant la période de Noël : "c'est l'affaire de tous". Habituellement les vols et braquages se multiplient durant les fêtes. Pour y faire face, la police nationale propose à tous les commerçants un manuel de prévention. Y figurent des conseils comme : ne pas accumuler les liquidités, mettre des objets entre les clients et la caisse, être vigilant aux heures d'ouverture et de fermeture. Pour Jean-Marc Luca, ce sont des "conseils de bon sens".

Le DDSP Jean-Marc Luca assure que "toutes les unités du département sont concernées : les unités de voie publique, en tenue comme en civil mais aussi les unités d'enquête. Le but est de passer un Noël tranquille et festif et ne pas être victime de vol", ou de braquages.

Les patrouilles sont renforcées en fonction des horaires d'ouverture et de fermeture des commerce. Les jours de pointe comme les weekends et Noël sont des moments stratégiques où les commerces seront particulièrement surveillés sur la période du 1er décembre au 9 janvier.