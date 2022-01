La Police Nationale organise des ateliers sportifs à Carpentras

La Police Nationale de Carpentras et l'association Raid Aventure Organisation ont organisé plusieurs ateliers dans le quartier des Amandiers à Carpentras. Au programme il y avait du tir, de la boxe, du foot, de l'escalade, du secourisme mais aussi des ateliers pour expliquer les techniques d'intervention des forces de l'ordre.

Les jeunes ont pu échanger avec les policiers, leur poser des questions tout en s'amusant et se dépensant. Les plus petits ont même pu traverser un parcours du combattant avec une veste anti-émeute à leur taille.

