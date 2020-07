La police nationale recrute 200 adjoints de sécurité dans le Grand Est

Opération séduction ce jeudi au commissariat de Metz, avec des jeunes des missions locales de Moselle. Les policiers leurs ont montré les motos de la police, et même le véhicule blindé du RAID, pour susciter des vocations. Le but, c'est de recruter des adjoints de sécurité, des agents de police contractuels qui pourront ensuite passer le concours de gardien de la paix.

Plus de besoins dans le Grand Est

La police recherche quelque 200 adjoints de sécurité dans le Grand Est. Les postes sont accessibles sans le baccalauréat. Mais dans les jeunes venus visiter le commissariat, beaucoup sont en reconversion : "J'étais commercial avant", dit l'un d'eux, 22 ans, qui dit réaliser son rêve d'enfance en devenant policier. "C'est servir les autres aussi", dit une autre, ex-auxiliaire de vie, qui souhaite également se reconvertir.

Depuis les suppressions de postes des années 2010, la police nationale manque d'effectifs. Et la région Grand Est est particulièrement concernée. Philippe Tireloque est le DDSP de la Moselle, le grand patron de la police dans le département : "La difficulté pour la région Est, c'est la concurrence des pays étrangers qui attirent les jeunes vers d'autres métiers avec des salaires plus élevés. On cherche aussi des jeunes avec des permis de conduire. On n'a pas trop de difficultés à trouver des candidats, mais il faut des gens motivés, passionnés, et qui acceptent les contraintes physiques et morales du métier".